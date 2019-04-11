Її малюють у спотвореному світлі, – Опра Уінфрі прокоментувала негативні чутки про Меган Маркл

Знаменита американська телеведуча Опра Уінфрі розповіла про герцогиню Сассекську, з якою познайомилася ще за часів її акторської кар'єри. За словами Опри, Меган Маркл – людина з великим серцем і все, що про неї говорять – цілковиті нісенітниці.

Напередодні мережу розбурхала новина про співпрацю принца Гаррі та Опри Уінфрі, а саме спільний запуск документального серіалу про психічне здоров'я. Після обговорення деталей серіалу в ефірі програми CBS знаменитості не могли не поговорити про Меган Маркл, дружину принца Гаррі.

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За останніх півроку на вагітну Герцогиню Сассекську звалилося чимало негативу. Іноземні ЗМІ не припиняють публікувати матеріали, в яких говорять про нестерпний характер, вимогливість і стабільну зміну персоналу через непорозуміння з Меган. Однак, як стверджує Опра Уінфрі, тих, хто особисто знайомий з герцогинею, такі чутки дуже засмучують.

Друзі і близькі знають, що крім витонченості і драйву, з якими Меган виконує свої нові світські обов'язки, у неї велике, щедре, любляче серце,

– запевнила Опра Уінфрі.

Також вона додала, що дружина принца Гаррі не читає пресу, а до чуток намагається ставитися з гумором.