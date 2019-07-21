Її усмішка – її зброя: неймовірна Анджеліна Джолі прийшла на прес-конференцію Marvel

Популярна голлівудська акторка, яка за кілька останніх років мало тішила своїми появами у стрічках, приголомшливо підтвердила свою дебютну участь у фільмі Marvel. 44-річна Анджеліна Джолі зачарувала появою на прес-конференції майбутньої картини.

У квітні 2019 року стало відомо, що знімальна команда веде перемовини з зіркою фільмів "Лара Крофт" Анджеліною Джолі, аби стала частиною кіносвіту Marvel. Чимало чинників вказували на те, що вона погодиться. Одними з них були фантастичні та геройські фільми, у яких вона раніше брала участь. Однак офіційним підтвердженням стала її поява на фестивалі Comic-Con.

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Четвертий день заходу був присвячений кіновсесвіту Marvel Studios, тому на прес-конференції з'явилося чимало зірок, які зіграють у наступній частині. Однак Анджеліна Джолі стала справжньою зіркою вечора, адже останнім часом вона не дуже тішить прихильників появами на світських заходах.

Вона вийшла до публіки у чорній міді-сукні з завуженою спідницею. Її волосся було акуратно зібране в хвіст, а образ доповнювала туфлі-човники на високих підборах. Під час промови вона сказала, що рада бути частиною Всесвіту Marvel, бо бути його частиною – означає бути вічним.



Анджеліна Джолі / Getty Images