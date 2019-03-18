Її вбила випадковість, – лікар Юлії Началової прокоментував причину смерті співачки

Російська співачка Юлія Началова, яка виступала на окупованому Донбасі, померла у віці 38 років. Несподівану смерть артистки вирішив прокоментувати лікар Василь Шуров, який співпрацював із зіркою.

У коментарі журналістам "Комсомольская правда" він заявив, що співачка незадовго до смерті проходила курс лікування подагри. Під час візиту до шпиталю Юлія Началова зомліла, після чого у неї виявили порушення роботи нирок. Водночас жодної нарко- чи алкозалежності у зірки не було, відтак медик спростував чутки, що поширились у мережі.

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Юля не була залежна, не пила, не вживала наркотики. Вона проходила лікування у зв'язку з подагрою. Зомліла, після чого прийшла в клініку до невролога. Але вже в клініці з'ясувалося, що невролог тут не потрібен, у неї порушена функція нирок, як наслідок подагри,

– розповів Василь Шуров.

Окрім цього, у російських ЗМІ припускали, що причиною смерті Юлії Началової могли бути діабет та гангрена. Це вирішив прокоментувати медик, який додав, що причиною її смерті було пошкодження ноги, яке переросло у гангрену.

"У неї не було ні діабету, ні вовчака. Підшлункова залоза була в ідеальному стані, глюкоза – в межах норми, якщо тільки за ці півроку не відбулося чогось незвичайного, і хвороба несподівано виникла... Справа не в діабеті. Навіть якщо хвороба виникла в ті півроку, що Юля не спостерігалася у нас, за такий короткий час вона не могла призвести до гангрени та ампутації. Найстрашніше, що Юлю вбила випадковість. Натерла ногу, потрапила інфекція, розвинулася гангрена. До останнього ми не думали, що все так закінчиться. Нічого не віщувало", – додав Василь Шуров.

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За словами медика, Юлія Началова терпіла нестерпні болі через запалення суглобів. Співачка навіть замовляла собі спеціальне взуття, щоб не передавлювати ногу. Однак загострення подагри не могло призвести до смерті зірки.

Їй доводилося терпіти пекельні болі, суглоби сильно запалювалися, збільшувалися в розмірі. Але від подагри люди не вмирають. Інша справа, що через хворобу у неї була сильна деформація стопи, Юля навіть носила спеціальні розширені моделі взуття, щоб не передавлювати ногу, не порушити кровообігу. Можливо, вона поміняла взуття, а те – натерло ногу,

– зазначив він.

Юлію Началову госпіталізували 11 березня. За попередньою інформацією, у співачки різко погіршився стан здоров'я, а лікарі виявили червоний вовчак, двосторонню пневмонію, сепсис і гангрену. Співачку підключили до апарату штучної вентиляції легенів, через що у неї почався набряк. Юлію Началову ввели у стан медикаментозної коми. Вона померла 16 березня.