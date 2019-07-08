Її Величність Летиція повторила свій бездоганний образ під час благодійного заходу

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Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Влітку, як ніколи, доречні квіткові принти. Саме це підтверджує представниця іспанської королівської сім'ї Летиція. Під час чергового офіційного виходу 46-річна дружина короля Філіпа VI засвітила образ, в якому з'являлася близько двох місяців тому.

У травні Її Величність Летиція отримала запрошення на захід, де відзначали Всесвітній день Червоного Хреста. Фанати королеви оцінили її ніжну сукню у квітковий принт від Asos. Ймовірно, їй теж сподобалося це плаття, адже приблизно через два місяці вона повторила вихід, змінивши взуття та аксесуари.

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Що цікаво, захід, для якого королева Летиція обрала світло-рожеву сукню від бюджетного бренду, також був присвячений благодійності. Його влаштувала організація, яка допомагає хворим на рак. Тож для офіційного виходу Її Величність обрала вже знайому прихильникам сукню, яку доповнила насичено-рожевими туфлями-човниками та сумкою в тон.

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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