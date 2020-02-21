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"Їжак Сонік" продовжує підривати світовий прокат

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Їжак Сонік / IMDb

Пригодницький анімаційний фільм "Їжак Сонік" (Sonic the Hedgehog), знятий за мотивами гри Sega, не збавляє оборотів у світовому релізі. Станом на 21 лютого мультфільм став абсолютним рекордсменом по касових зборах за такий короткий період в прокаті.

Мультфільм, в якому поєднані моменти анімаційної картини та кадри з популярним актором Джимом Керрі, по-справжньому захопив прокат. Картині "Їжак Сонік" вдалося обігнати всі попередні екранізації на ігри, зібравши найбільшу кількість грошей за рекордно короткий період.

До теми: Мультфільм "Їжак Сонік" встановив абсолютний рекорд у прокаті

До прикладу, у світовий прокат мульт вийшов 14 лютого. З того часу касові збори стрічки з кожним днем лише збільшуються.

Їжак Сонік
Касові збори мультфільму "Їжак Сонік" / Скріншот з сайту Box Office Mojo

При бюджеті 85 мільйонів доларів картина зібрала понад 340 мільйонів доларів у світовому прокаті. До слова, в українському прокаті мультфільм можна переглянути до 4 березня включно. Цілком ймовірно, що він транслюватиметься в домашньому релізі ще довше. Тож, "Їжак Сонік" має всі шанси зібрати близько мільярда доларів, чим зможе наблизитися до тріумфу "Чорної пантери" та перевершити успіх "LEGO Фільм 2".

Їжак Сонік
 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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