"Їжак Сонік" зібрав у прокаті більше, ніж екранізація за романом Джека Лондона

Анімаційний мультфільм "Їжак Сонік" не зменшує швидкість, підриваючи світовий прокат. Так, за минулий вікенд стрічка, знята за мотивами гри Sega, знову обійшла в касових зборах чи не найочікуваніші прем'єри лютого.

Інформація про касові збори мультфільму "Їжак Сонік" традиційно з'явилася на сайті Box Office Mojo. За підрахунками представників джерела, мультфільм, знятий за популярною грою Sega, здобув перемогу на фільмом, який знімали за мотивами роману Джека Лондона.

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Днями в американський прокат вийшла картина "Поклик пращурів", яка зібрала за попередній вікенд 24,8 мільйона доларів. З такою сумою стрічці довелося зайняти друге місце в таблиці касових зборів, адже "Їжак Сонік", що вийшов в прокат близько тижня тому, досі лідирує по переглядах. За минулі вихідні мульт зібрав 26,3 мільйона доларів.

Додамо, що на зйомки стрічки "Поклик пращурів" було виділено близько 135 мільйонів доларів, а на створення "Їжака Соніка" – 90 мільйонів доларів.

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Їжак Сонік: трейлер українською дивитися онлайн