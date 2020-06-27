Американська акторка Алія Шокат, якій приписували роман з голлівудською зіркою Бредом Піттом, вперше наважилася прокоментувати їхні стосунки. Вона наголосила, що з колегою їх пов'язує лише дружба, а всі чутки в пресі назвала безконтрольним тиском з боку суспільства.

Після розлучення з Анджеліною Джолі особисте життя Бреда Пітта стало приводом для обговорення у світовій пресі. Попри те, що актора рідко застають папараці в компанії жінок, зірка ситкому "Уповільнений розвиток" Алія Шокат вже встигла отримати статус нової обраниці бажаного холостяка. Стосунки зі знаменитістю акторка наважилася прокоментувати для видання Vulture.

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Пара потрапляла в об'єктив папараці ще минулого року. 56-річний Бред Пітт та 31-річна Алія Шокат разом відвідували галерею Wilding Cran в Лос-Анджелесі, виставу A play is a poem, разом вечеряли в місцевих ресторанах та були гостями опери Каньє Веста Nebuchadnezzar.

Американська акторка та художниця відверто заявила, що з Бредом Піттом їх пов'язує лише дружба. На потужний суспільний резонанс під час спільних виходів Алія Шокат не розраховувала й була приголомшена такою увагою та безконтрольним тиском з боку суспільства.

Ми не зустрічаємося. Ми просто друзі… Таке враження, ніби в школі ти опинилася голою перед усім класом і на тебе всі дивляться,

– зізналася акторка.

Алія Шокат зізналася, що Бред Пітт познайомив її зі своїми друзями, а їхні товариські стосунки лише покращилися. Попри те, що зараз актори не з'являються разом на публіці, вони чудово ладять й зберегли свою дружбу попри чутки в пресі.