Ймовірна коханка нареченого Дженніфер Лопес прокоментувала скандальні чутки

Днями мережу зачарували романтичні кадри Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом. Бейсболіст освідчився співачці та отримав від неї згоду. Однак така новина спровокувала чимало чуток, зокрема, про зраду чоловіка.

9 березня Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес заручились. Пара оголосила про це на своїх сторінках в Instagram, розмістивши фото з приголомшливо красивою каблучкою. Світлина за лічені години набрала понад 5 мільйонів вподобань, а західні ЗМІ вибухнули від новини про майбутнє весілля.

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Та поки всі засипали закохану пару привітаннями, колега Алекса Родрігеса зробив скандальну заяву. Хосе Кансеко звинуватив бейсболіста в обмані та зрадах з його колишньою дружиною. Хоч доказів він не мав, проте заявив про готовність пройти перевірку на детекторі брехні.

Ймовірна коханка нареченого Дженніфер Лопес вирішила порушити мовчання та прокоментувати скандальні чутки. На своїй сторінці в Twitter Джессіка Кансеко спростувала заяву екс-чоловіка, зазначивши, що має виключно дружні стосунки з Алексом Родрігесом.

Ці помилкові звинувачення Хосе – неправда! Я знаю Алекса багато років і не бачила його більше 5-ти. Я безумовно не спала з ним. Тільки дружу з ним і Дженніфер. Що стосується Хосе, він може продовжувати грати зі своїми інопланетними друзями,

– заявила Джессіка Кансеко.

Those false accusations Jose is making are not true!I have known Alex for many years and haven’t even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends — jessicacanseco (@jessicacanseco) 12 березня 2019 р.

Екс-дружина бейсболіста Хосе Кансеко пригадала громадськості абсурдні твіти спортсмена про спілкування з гуманоїдами. Таку заяву він зробив всього кілька місяців тому, що може свідчити про психічні розлади.