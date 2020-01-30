Його мама пишалась би ним, – друг принца Гаррі прокоментував складання королівських обов'язків

Після резонансної заяви про складання своїх королівських повноважень принц Гаррі та Меган Маркл не зникають з перших шпальт світових ЗМІ. Днями їхнє рішення вирішив прокоментувати друг герцога Сассекського – гравець у поло Начо Фігерас.

Спортсмен погодився дати невеличке інтерв'ю ABC News, яке увійшло до спецпроєкту "Гаррі, Меган і корона", передає US Weekly. 42-річний Начо Фігерас зізнався, що нещодавно спілкувався зі своїм другом та знає, наскільки складно принц Гаррі переживає напади хейтерів та суспільне незадоволення від його заяви. Однак, як переконує він, герцог Сассекських просто намагається захистити свою дружину та 8-місячного сина Арчі, тому покійна принцеса Діана могла б пишатись ним.

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"Я розмовляв з Гаррі кілька днів тому. Він мучиться від того, що багато людей засуджують його. Він поводиться як батько, який намагається захистити своє дитинча і свою левицю будь-якою ціною. Він став неймовірною людиною, чоловіком, яким пишалася б його мати", – заявив Начо Фігерас.



Принц Гаррі та Меган Маркл з Начо Фігерасом на церемонії нагородження / Getty Images

Не оминув він питання і щодо друзів принца Гаррі. Інсайдери західних ЗМІ стверджують, що після королівського весілля з Меган Маркл він відмовився від спілкування з усіма своїми приятелями. Єдиний, з ким підтримує зв'язок герцог Сассекський – його друг зі школи Чарлі ван Страубензі. Начо Фігерас не приховував, що і справді принц Гаррі віддалився від усіх, кого знав, тому чимало приятелів не сприйняли це рішення позитивно. Та є такі з кола його найближчого спілкування, які знають, що це все тимчасово, поки в герцога не зменшиться особистих проблем у житті.

Із Начо Фігерасом Гаррі познайомився на благодійних матчах. Відтоді спортсмен активно підтримував британського принца та завжди схвально відгукувався про нього та його обраницю Меган Маркл. Після народження Арчі Начо зізнався, що Гаррі – чудовий і турботливий батько, тому хлопчику пощастило з родичами.

Ми просто базікаємо про батьківство, і він знає, що робить. Він дивовижний хлопець. Я насправді знаходжу натхнення у тому, що він робить. Я люблю його, як хорошого друга, і дуже радий за цю нову частину свого життя,

– розповідав раніше Начо Фігерас.

Що відомо про заяву принца Гаррі і Меган? Напередодні дня народження Кейт Міддлтон герцоги Сассекські зробили неприємний сюрприз своїм родичам. 8 січня принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що прагнуть скласти свої повноваження в Букінгемському палаці та жити на дві країни. Таке рішення викликало жваве обговорення у ЗМІ та мережі, а після тривалих дискусій королева Єлизавета ІІ таки погодилась виконати прохання внука. Вона публічно заявила, що герцоги більше не будуть отримувати матеріальну допомогу з королівського фонду та не виконуватимуть її доручень. Водночас Її Величність зізналась, що розуміє Гаррі і Меган, адже пара потерпає від нападів ЗМІ та громадськості.