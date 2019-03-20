Його мозок функціонує інакше, ніж мій, – Емі Шумер розповіла про хворобу свого чоловіка

Американська акторка, яка відома своїми комедійними виступами, Емі Шумер розповіла про хворобу свого чоловіка Кріса Шіфера. 37-річна зірка зізналася, що вона відразу знала, що його мозок функціонує по-іншому.

В середу, 20 березня, на сервісі Netflix відбудеться прем'єра фільму під назвою Amy Schumer Growing. Кінокартина присвячена акторці Емі Шумер і за сюжетом, у стрічці вона розповідатиме про свій кар'єрний шлях, про вагітність і, звісно, акторка не змогла обійти тему стосунків з чоловіком Крісом Шіфером. Однак деякі зізнання Емі Шумер дозволила собі відкрити перед виходом фільму. Про це повідомляє видання CNN.

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Актриса розповіла про хворобу свого чоловіка і як це відбивається на їхньому особистому житті.

Я з самого початку знала, що мозок мого чоловіка функціонує інакше, ніж мій. Але я прагнула впоратися з ситуацією, тому що дуже його люблю. Моєму чоловікові діагностували синдром Аспергера – розлад аутистичного спектру. Коли йому поставили діагноз, це здалося мені трохи кумедним. Річ у тім, що всі симптоми, які свідчать про хворобу, є причинами, через які я його полюбила,

– зізналася вагітна Емі Шумер.

Пізніше вона перерахувала ті якості, про які йдеться в діагнозі. "Він говорить те, що думає. Нічого не приховує. Його не хвилюють соціальні норми і те, чого ти від нього очікуєш", – додала актриса.