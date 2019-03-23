Те, що з ними сталося, не вбило їх, – Барбра Стрейзанд прокоментувала фільм про Джексона

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Барбра Стрейзанд і Майкл Джексон
Барбра Стрейзанд і Майкл Джексон / Колаж: LifeStyle 24

Зізнання дорослих чоловіків, які в дитинстві зазнали насилля від поп-короля Майкла Джексона, продовжують коментувати зірки шоу-бізнесу. Хтось стверджує, що це наклеп, хтось каже, що не хоче в це вірити, а є знаменитості, які не бачать в цьому вини Джексона. Так, 76-річна Барбра Стрейзанд не втрималася від коментування фільму "Залишаючи Неверленд".

Скандал навколо документального фільму про поп-короля Майкла Джексона не вщухає вже декілька місяців. Думки знаменитостей щодо стверджень Вада Робсона і Джеймса Сейфчака помітно розділяються, одні повірили в його розповіді, інші – ставлять собі питання, чому вони не говорили про це раніше. Проте американська акторка Барбра Стрейзанд прокоментувала цю ситуацію як незначну під час інтерв'ю для The Times of London. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

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Вона заявила, що вірить у все, в чому зізналися Вад Робсон і Джеймс Сейфчак. Однак вона запевняє, що вони зробили неправильно, звинувачувавши його у всіх смертних гріхах після його смерті, адже тим самим вони поставили хрест на його музичній спадщині.

Він був дуже милою і по-дитячому зворушливою людиною. А його сексуальні потреби були всього лише його сексуальними потребами, на яких вплинули або події його дитинства, або ДНК. Так, можна сказати "він приставав до них". Але ви ж самі чули, що говорять Робсон і Сейфчак: вони самі були щасливі бути там, поруч з Майклом. Зараз вони обидва одружені, у них є діти. Те, що з ними сталося, не вбило їх. З ними все добре,
– заявила Стрейзанд.

Після цього Барбра Стрейзанд додала, що у всьому, що трапилося з ними в дитинстві, вони можуть звинувачувати лише батьків. Оскільки вона не може зрозуміти, як вони дозволяли своїм бути поруч з Майклом Джексоном, навіть не здогадуючись, для чого вони йому здалися.


Барбра Стрейзанд і Майкл Джексон / Instagram / @celebs_in_touch

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Теги: LifeStyle Майкл Джексон Секс-скандал Скандал
Джерело: 24 Канал
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