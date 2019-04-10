Його серце більше не б'ється, – дружина Алека Болдуіна розповіла про втрату дитини

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Алек та Хіларія Болдуін
Алек та Хіларія Болдуін / Instagram / @hilariabaldwin

Дружина 61-річного Алека Болдуіна поділилась із прихильниками сумною новиною. Незважаючи на всі зусилля американських лікарів, у Хіларії стався викидень.

4 квітня Хіларія Болдуін поділилась у своєму блозі в Instagram, що вона вп'яте вагітна. Однак медики повідомили, що ця дитина не народиться у зіркового подружжя, оскільки шанси на її життя дуже малі. Сама Хіларія пояснила, що не хоче створювати ілюзію ідеального життя, тому відверто ділиться з людьми цією інформацією. 

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"Ось, що відбувається: в ембріона прослуховується серцебиття, але воно дуже слабке, і сама дитина не розвивається так, як повинна. Тому зараз ми просто чекаємо – і це найважче. Немає визначеності. Але шанси на його життя дуже і дуже малі", – розповідала Хіларія.

Не минуло й тижня, як дружина голлівудського актора Алека Болдуіна повідомила, що втратила п'яту дитину. Зірка зізналась, що цю сумну подію їй допомагають пережити близькі люди та прихильники, які засипали її словами підтримки. 

Сьогодні УЗД показало, що серце нашого малюка більше не б'ється... Все скінчено... На щастя, поруч зі мною б'ються серця коханих людей. Я оточена неймовірною турботою, мені дуже пощастило. Дякую за вашу увагу і підтримку, а також за те, що поділилися своїми особистими історіями,
– написала у блозі Хіларія Болдуін. 

Хто такий Алек Болдуін?Голлівудський актор, відомий за участю у фільмах "Присяжна", "Прелюдія до поцілунку", "Перл-Гарбор", "30 потрясінь", "Жасмин" та ін. До 2002 року Алек Болдвін був одружений з акторкою Кім Бейсінгер, від якої має повнолітню доньку. У 2012 році знаменитість офіційно оформив стосунки з Хіларією Томас. Пара виховує 4 дітей.

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд Діти і неповнолітні Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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