"Його творча епоха закінчується": креативний дизайнер Calvin Klein Раф Сімонс покидає свій пост

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Раф Сімонс покидає пост креативного дизайнера Calvin Klein
Раф Сімонс покидає пост креативного дизайнера Calvin Klein / Instagram/ @gqmiddleeast

Відомий бельгійський модельєр Раф Сімонс покидає пост креативного дизайнера американської марки Calvin Klein. Він обіймав цю посаду з 2016 року. За словами іноземних ЗМІ, його звинуватили у зниженні продажів.

Як повідомляє The Daily Mail, модельєр-самоучка Раф Сімонс залишає посаду креативного дизайнера бренду Calvin Klein через два роки після приходу. На сайті іноземного видання йдеться про те, що причиною цього могли стати розбіжності у поглядах генерального директора корпорації PVH, яка являється материнською компанією для Calvin Klein.

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Під час свого недовготривалого виконання обов’язків Раф Сімонс отримав чимало похвал від знаменитих модельєрів "фешн" індустрії, однак генеральний директор PVH Емануель Кіріко повідомив про новий напрямок бренду, який відрізняється від творчого бачення Рафа. На сторінці компанії повідомили про те, що чоловіки змогли розійтись без конфліктів і скандалів.

Спекуляції про звільнення Рафа Сімонса з’явились після того, як генеральний директор компанії PVH звинуватив його у зниженні продажів. Як повідомляється, дизайнер піде зі своєї посади негайно, навіть, якщо їхній контракт із Calvin Klein закінчується через півроку.

Голова компанії PVH Емануель Кіріко оголосив про інші комерційні і маркетингові підходи, наголосивши, що творча епоха Рафа Сімонса закінчується.

Хто такий Раф Сімонс? Раф Сімонс народився у Бельгії, де здобув диплом меблевого дизайнера. З 1991 до 1993 року він працював за спеціальністю, однак згодом він відвідав тиждень моди у Парижі. Вже у 1995 році він заснував власний бренд, до чого Рафа довгий час підштовхувала його знайома, яка працювала у сфері моди. З 2012 по 2015 року він обіймав посаду креативного директора марки Dior. У 2016 він прийшов на той же пост в компанію Calvin Klein.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: Lifestyle
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