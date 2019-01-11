Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі

Матері ангелів Victoria’s Secret – Джіджі та Белли Хадід, екс-моделі Йоланді Хадід сьогодні виповнюється 55 років. Дивлячись на вроду й форми цієї жінки, розумієш: вона не знає, що таке час. Або це він боїться з нею познайомитись.

Тому LifeStyle 24 підготував добірку правил, яких щодня дотримується зіркова мама, аби виглядати не на свій вік молодо та привабливо.

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1. У складі раціону – вода й органічні продукти

Із теплої води з лимоном Йоланда Хадід розпочинає кожен свій ранок. Проте однією склянкою рідини жінка себе не обмежує. Протягом дня зірка старається випивати щонайменше два її літри. "Я практично змушую себе пити воду. Як на мене, це чудовий спосіб вивести з організму шлаки, а також зволожити шкіру", – каже вона. Доволі перебірливою Хадід-старша є в їжі. Після того, як в екс-моделі виявили хворобу Лайма, вона серйозно переглянула свій раціон. Тому зараз його складовими є овочі і фрукти, а ще свіжовичавлені соки та смузі.



Матір Джіджі та Белли Хадід у молодості / Thepix

2. Заняття не одним спортом

Йоланда Хадід належить до зірок, які вітають спортивне різноманіття. Серед її захоплень – верхова їзда, плавання і тренувальні вправи в спортзалі. Як переконує матір знаменитих моделей, це не лише тримає в тонусі тіло, а й дає волю емоціям. "Рух – це життя. Мої вихідні чи відпочинок починаються з ранкової пробіжки та велопрогулянки",– переконує екс-модель.



Так зіркова мама виглядає у свої 55! / Instagram / @yolanda.hadid

3. Олія ши та кристали

Їх екс-модель вважає релаксаторами й додатковим джерелом енергії. Олією ши Йоланда любить намащувати своє тіло і навіть практикує з нею дихальні вправи. Щодо кристалів, то в будинку Хадід вони є мало не елементом інтер’єру: аметисти, перити чи целестини. Ці коштовні мінерали, як зізнається зірка, допомагають їй віднайти гармонію.



Йоланда Хадід із малолітніми Джіджі, Беллою та Анваром / Pinterest

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4. Діти як стимул рухатись далі

Джіджі, Белла та Анвар стали сенсом життя для Йоланди, надійним стимулом, щоби працювати і вдосконалюватись. Саме вона заклала міцний професійний плацдарм для того, щоби її діти прославляли прізвище Хадід (до речі, воно від першого чоловіка Йоланди – мільйонера палестинського походження Мохамеда Хадіда). Результатом таких зусиль жінки є те, що сьогодні двоє дочок зірки – одні із найзатребуваніших моделей світу, а син робить у цьому бізнесі перші кроки. Йоланда ж, як турботлива мати, щоразу підказує своїм уже дорослим чадам правила моделінгу, а на світських заходах радо стає з ними до спільного фото. Хіба не привід, щоби кращати з кожним днем?



На фото екс-модель з дочками: ангелами Victoria’s Secret Джіджі й Беллою Хадід / Instagram / @yolanda.hadid

А чи подобається вам вигляд Йоланди Хадід? Яких правил із вищенаведених у своєму житті дотримуєтесь і ви? Пишіть у коментарях.