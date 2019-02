"Йому наплювати на Росію": Лазарєва гостро розкритикували за підтримку України

Днями Росія показала свого представника на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. Ним вдруге став співак Сергій Лазарєв. Однак йому хочуть заборонити презентувати РФ через підтримку України і те, що артист визнає Крим українським.

Про це заявив російський політик Володимир Жириновський в прямій трансляції з Держдуми. Він звинуватив Лазарєва у його позиції стосовно України.

Додамо, що свого часу Сергій Лазарєв не визнавав Крим російським і перебував в Києві під час події Євромайдану. За словами Жириновського, потрібно змінити представника на Євробачення на того, хто "не виступатиме проти Росії".

Це що за людина? Він буде Росію представлятимуть там? Ми будемо категорично проти, направимо Ернсту на Перший канал, щоб підібрали іншого! Людину, яка не виступатиме проти Росії. Цей виступ проти нашої зовнішньої політики... Наплювати йому на нашу країну. Він не наша людина, розумієте, навіть по обличчю його видно, що він не російський співак і виконавець,

– заявив одіозний політик.

Виступ Жириновського про Лазарєва: дивіться відео

Що цікаво, напередодні ще один російський депутат Державної Думи Олег Нілов заявив, що Росії не слід висувати співака Сергія Лазарєва на участь в Євробаченні-2019.

Кілька років тому "зоряна" біографія співака поповнилася сторінкою, пов'язаною з його принциповим неприйняттям політики і державних інтересів Росії останніх років. В інтерв'ю одному з українських телеканалів Лазарєв зізнався, що Крим для нього – це не Росія і що він не поділяє "всієї цієї ейфорії" з приводу повернення Криму в рідну гавань,

– сказав росіянин.

Що відомо про участь Сергія Лазарєва в Євробаченні у минулих роках?

Варто додати, що російський артист вже брав участь в конкурсі в 2016 році з композицією You Are the Only One. Тоді ж він посів третє місце після української співачки Джамали та австралійки Дамі Ім. Він отримав 491 бал від країн-учасниць конкурсу.

Про другу спробу Сергія Лазарєва в міжнародному конкурсі російські ЗМІ заговорили ще в середині січня 2019 року, але інформацію тоді так ніхто й не підтвердив. Як зазначало російське видання Super, у графіку артиста все було розписано до кінця квітня, однак у травні у нього не було заплановано жодного концерту.

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".