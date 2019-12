YouTube назвав 10 найпопулярніших кліпів десятиліття

Знаменитий відеохостинг YouTube склав перелік з 10 найпопулярніших кліпів за 10 останні років. До нього увійшла знаменита латиноамериканська композиція, а також хіти Бібера, Ширана та кількох інших.

Рейтинг було складено на основі кількості переглядів під кожним відео. Згідно з підсумками за період 2010-2019 років, перше місце в списку зайняв кліп Луїса Фонсі і Дедді Янки Despacito. Він був опублікований в січні 2017 років і відтоді його переглянули 6,5 мільярда разів. Про це повідомляють на Forbes.

Despacito – Луїс Фонсі і Дедді Янкі: дивіться відео онлайн

Друге місце посів кліп на пісню британця Еда Ширана Shape of You (із січня 2017-го – 4,5 мільярда переглядів).

Shape of You – Ед Ширан: дивіться відео онлайн

Третє ж місце належить американському реперу Віз Халіфу з його саундтреком до фільму "Форсаж 7" See You Again (з квітня 2015-го – 4,3 мільярда переглядів).

See You Again – Віз Халіфа і Чарлі Пут: дивіться відео онлайн

Топ-10 найпопулярніших кліпів на YouTube за останні 10 років:

1. Луїс Фонсі і Дедді Янкі – Despacito – 6,558,078,465 переглядів

2. Ед Ширан – Shape of You – 4,517,718,066 переглядів

3. Віз Халіфа і Чарлі Пут – See You Again – 4,320,523,808 переглядів

4. Марк Ронсон і Бруно Марс – Uptown Funk – 3,732,564,526 переглядів

5. Psy – Gangnam Style – 3,471,161,219 переглядів

6. Джастін Бібер – Sorry – 3,225,301,301 переглядів

7. Maroon 5 – Sugar – 3,086,744,534 переглядів

8. Кеті Перрі – Roar – 2,968,228,909 переглядів

9. OneRepublic – Counting Stars – 2,883,120,697 переглядів

10. Ед Ширан – Thinking Out Loud – 2,864,887,373 переглядів