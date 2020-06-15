Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss виховує сина Данила, якого не приховує від прихильників. Юлія Саніна показала нове фото з хлопчком, яке не залишило фоловерів байдужими. У мережі одразу ж вичначилися, що малюк схожий на зіркового татка.

Відома співачка Юлія Саніна провела карантин у приватному будинку за містом з чоловіком Валерієм Бебко, який відомий під творчим псевдонімом Вал, та 4-річним сином Данилом. Зірка нарешті змогла приділити всю себе родині й вдосталь насолодитися часом з дитиною. Нові фото сімейних розваг вона опублікувала в інстаграм-профілі.

До теми Солістка гурту The Hardkiss поділилася рідкісним фото сина

На світлинах Саніна позує з сином на дитячому майданчику, який знамениті батьки спорудили спеціально для свого первістка. Данило не приховував свого захвату від катання на гойдалці й щиро сміявся на камеру. Артистка розгойдувала малюка й, судячи з емоцій, була надзвичайно рада такому сімейному відпочинку.

Юлія Саніна постала в стильному образі. На ній біла футболка оверсайз та широкі штани кольору хакі, які співачка доповнила широким чорним ременем. Оскільки look зірки домашній, то білі пухнасті капці, одягнені на шкарпетки, не викликали жодного здивування у прихильників.

На кого схожий син Юлії Саніної

Попри те, що остання публікація фронтвумен The Hardkiss з сином була зроблена всього кілька тижнів тому, з того часу Данило помітно виріс. Уважні фоловери також акцентували на цьому й одностайно заявили, що хлопчик – копія зіркового татка Вала, який виступає не лише гітаристом гурту, а й креативним продюсером та кліпмейкером.