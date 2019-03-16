Юлія Началова виступала на окупованому Донбасі

Померла російська співачка Юлія Началова за життя виступала в окупованих проросійськими бойовиками Донецьку та Луганську. Так, відомо про виступи виконавиці на Донбасі влітку 2018 року.

Юлія Началова померла 16 березня у віці 38 років у Москві. Артистки не стало після її боротьби з низкою недуг та ускладнень від них. Точну причину смерті Началової наразі ніхто не оголошував. Проте це може бути гостра серцева недостатність, набряк мозку і відмова внутрішніх органів, які виникли через ускладнення подагри (відкладення у різних тканинах організму кристалів сечової кислоти).

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Началова співала на концерті до дня захисту дітей в окупованому Донецьку 2 червня 2018 року. Окрім неї, виступали російський гурт "Прем'єр-міністр" і екс-солістка гурту "Тату" Олена Катіна.

Началова, тоді розповідала, що в окупованому Донецьку особлива атмосфера.

Можу сказати вашому місту багато компліментів. Воно чудове! У вас дуже багато позитивних і добрих людей. Отримую колосальне задоволення, перебуваючи в Донецьку,

– заявляла російська виконавиця.



Виступ Юлії Началової в окупованому Донецьку

За свої виступи на окупованих територіях Началова потрапила до бази українського сайту "Миротворець". Там їй закидають свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію на Донбасі, співпрацю з проросійськими терористичними організаціями та участь у пропагандистських заходах Росії.



Інформація про Юлію Началову на сайті "Миротворець"

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