Юлія Саніна показала свою книжкову поличку: які книжки радить зірка

Популярним представникам українського шоу-бізнесу вдається знаходити час для літератури. До числа зіркових книголюбів приєдналася й солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка порадила прихильникам п'ять захопливих книжок.

На особистій сторінці в інстаграмі знаменита співачка поділилася улюбленими творами, які вона прочитала нещодавно. Серед них знайшлося місце як романам про жіночу свободу, світовим бестселерам, так і поезії Ліни Костенко.

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Елізабет Гілберт "Місто дівчат"

Це інтригуючий роман про жіночу сексуальність і свободу, про відвагу бути собою і право жити так, як тобі хочеться. А ще – історія дуже незвичайного кохання, на яке наклала свою тінь війна, та справжньої дружби, яку нелегко знайти, зрозуміти та оцінити, особливо в такому непростому і мінливому місті, як Нью-Йорк.

У центрі сюжету 19-річна Вівіан Морріс, яка після відрахування з престижного коледжу потрапляє до театру в Мангеттені. Серед богемної спільноти вона піддається спокусі алкоголю та сутосунків. Ці події дали старт її численним життєвим випробуванням: "Обожнюю книги і фільми про Америку 40-50х. А тут ще й багато гумору, драми, цікавих думок і вартісних діалогів".

Дерек Томпсон "Хітмейкери"

Книжка про найбажаніший і найдефіцитніший ресурс XXI століття – людську увагу. Дерек Томпсон досліджує найпопулярніші феномени нашої епохи – від рок-хітів до Доналда Трампа, від французьких імпресіоністів до голлівудських блокбастерів. "Хітмейкери" допомагають зрозуміти механізми, завдяки якими бізнеси, політики, кінофільми та попзірки, здобувають любов мільйонів.

Жодна книга не навчить вас створювати хіти. Але тут доступно і на яскравих прикладах показано, чому мистецтво стає популярним, що таке "Зоряні війни", чому нас "мурашить" від музики і багато цікавого,

– прокоментувала Юлія Саніна.



Книжки, які радить прочитати Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss

Ірена Карпа "Добрі новини з Аральського моря"

До написання роману Ірену надихнув переїзд до Парижу кілька років тому. В основі сюжету – пригоди чотирьох героїнь, яких об’єднує українське походження і секрети з минулого, а також бажання звільнитися від них і почати нове життя. Роман описує реальні історії реальних жінок. У книжці є все: фешн, секс, стиль життя, зрада, втеча, пошук себе, вбивство, інтрига та смак вина. З часом всі життєві долі героїнь переплітаються та вимальовують загальну картину.

Ліна Костенко "Українська Поетична Антологія"

До збірки Ліни Костенко увійшли найвідоміші її вірші з різних періодів творчості – від ранньої поезії до сьогодні, а також уривки з романів та поем.

Брет Істон Елліс "Гламорама"

Дія роману відбувається в середині 1990-х років у Нью-Йорку, Лондоні і Парижі. Віктор Вард – головний герой роману. Він живе під гаслом: "Чим краще виглядаєш, тим більше бачиш". Він поклоняється масовій культурі, мислить брендами та розмовляє цитатами з пісень. Його персонаж хворий на шизофренію. Віктор зайнятий підготовкою до відкриття нового нічного клубу на Мангеттені, а його дівчина Хлоє – супермодель, яка проходить курс лікування від наркозалежності.