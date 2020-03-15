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Юлія Саніна розповіла про зйомки кліпу з Тіною Кароль

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Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss

Популярна українська виконавиця, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна нещодавно заспівала у дуеті з народною артисткою України Тіною Кароль. Тепер співачка розповіла, як відбувалися зйомки відвертих сцен кліпу.

Юлія Саніна та Тіна Кароль презентували  пісню "Вільна", яка стала саундтреком до української стрічки "Віддана". Така творча колаборація припала до душі прихильнам артисток та стала ще одним цікавим та незвичним дуетом у вітчизняному шоу-бізнесі. Юлія поділилася подробицями зі зйомок кліпу та розповіла про реакцію чоловіка Катерині Осадчій у програмі "Світське життя".

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Кліп народних улюбленець вийшов дуже ніжним та, водночас, пристрасним. Проте, Юлія зазначила, що такі почуття вирували не під час усього знімального процесу, а розпочалися за годину до того, як мала закінчитися зйомка.

Ми спочатку не поводилися так відверто. Це почалося десь за годину до кінця знімань. Там раз ручку поклала, два… А потім так сподобалося! Всі, хто стояли за кадром, кричали: "Давай, клас, давай більше!". Увесь менеджмент, в тому числі й мій чоловік Вал, їм сподобалося. Думаю, вони завелися більше, ніж ми,
– розповіла Саніна.

Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна: дивитись відео онлайн

Юлія Саніна у програмі "Світське життя" дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Тіна Кароль The Hardkiss
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