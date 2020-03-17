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Юлія Саніна та Меловін влаштують онлайн-концерти в інстаграмі

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Юлія Саніна та Меловін проведуть онлайн-концерти в інстаграмі / Фото: колаж LifeStyle 24

Українські виконавці Юлія Саніна та Меловін в складний для всіх час карантину вирішили підтримати своїх прихильників. Зірки повідомили, що проведуть онлайн-концерти, які зможе почути кожен охочий.

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна та епатажний співак Меловін намагаються прикрасити сірі будні карантину та будуть проводити концерти у прямому ефірі. Про це артисти повідомили на своїх сторінках в інстаграмі. Послухати улюблених виконавців зможе кожен охочий, а також є змога запропонувати кумиру пісню, яка б мала прозвучати на онлайн-виступі. 

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Зірки українського шоу-бізнесу всіма силами намагаються розігнати паніку, яка є навколо теми про коронавірус та подарувати людям радість. Юлія Саніна заявила, що в такий складний час буде робити те, що вміє найкраще. Сьогодні, 17 березня, о 20:00 вона виконає відомі пісні у прямому ефірі в інстаграмі. 

Я музикант. В такий дивний час я робитиму те, що вмію та люблю, те, що повинна – співати для вас,
– написала знаменитість.

Також вона запросила своїх колег – Тіну Кароль та Джамалу приєднатися до флешмобу і відволікти людей від важких думок.

 До такої ініціативи також долучився Меловін. Співак порадує прихильників улюбленими треками вже завтра. Артист передав естафету гуртам KAZKA та MARUV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

Зазначимо, раніше про подібні виступи повідомила Світлана Тарабарова. Вона оголосила, що влаштовуватиме онлайн-квартирники щочетверга. 

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Коронавірус в Україні MELOVIN The Hardkiss
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