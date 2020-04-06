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Солістка гурту The Hardkiss відверто розповіла, чи робили їй пластичні операції

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Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss

Відома українська виконавиця, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, відповідаючи на коментарі, розповіла, чи вдавалася до пластичних операцій.

У знаменитостей є, як і багато прихильників, так і чимало хейтерів, які полюбляють писати недоброзичливі коментарі в соціальних мережах. У рубриці "Хейтери атакують" програми "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1" артистка відреагувала на їдкі коментарі та дала відповіді на найбільш провокативні запитання.

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Юлія Саніна є однією із найкрасивіших та найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Проте є люди, які вважать, що її врода не природна, а зроблена завдяки пластичній хірургії. Зокрема, це стосується носу та губ.

Якби ж то! Ніс великий, губи криві. Якщо це робота пластичного хірурга, то йому потрібно щось відрізати,
– відповіла артистка.

Також є ті, хто пише, що бородань з колективу The Hardkiss часто залицяється до Юлії. Саніну питають чи не ревнує чоловік.

Інсайдерська інформація. Той бородатий і є мій чоловік. Якщо ви про того бородатого, про якого я думаю,
– з усмішкою сказала вокалістка.

Юлія Саніна відповіла хейтерам у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle The Hardkiss
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