Юлія Саніна виконала вірш Ліни Костенко у день народження поетеси: відео

Сьогодні, 19 березня, свій 90-ий день народження святкує одна із найвідоміших українських письменниць сучасності. Так, солістка гурту The Hardkiss, яка є прихильницею творчості Ліни Костенко, записала відео, зачитавши улюблений вірш.

Нещодавно Юлія Саніна розсекретила свої літературні смаки, зізнавшись, що любить читати не лише світові бестселери, а й сучасну українську класику. У її бібліотеці знайшлося місце для збірки поезій Ліни Костенко, яку співачка внесла у топ улюблених книг.

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У день, коли видатна поетеса святкує 90 річницю з дня народження, солістка The Hardkiss підготувала для іменинниці та прихильників літератури особливий сюрприз. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео, на якому виконала вірш "Десь, кажуть, є гора...".

Крім того, артистка зізналася, що ця поезія співзвучна з новим треком гурту "Гора", який слухачі зможуть почути вже незабаром.

З Днем Нарождення, Ліно Василівно! Моє натхнення. Коли у школі чи університеті давали вивчити вірш на вибір, я завжди обирала вірші Ліни Костенко, в них глибина і суть, і завжди актуальність,

– зізналася Юлія Саніна.

Варто зазначити, що напередодні державні діячі, політики, митці, актори та науковці знялися у відеоролику-присвяті до 90-річчя Ліни Костенко. Герої відео читають один з найвідоміших віршів української поетеси-шістдесятниці "Пісенька з варіаціями".