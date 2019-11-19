Юлія Сінькевич виграла конкурс на посаду голови Держкіно: що про неї відомо

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У жовтні уряд відкрив конкурс на вакантну посаду голови Державного агентства з питань кіно. І саме Кабмін має затвердити людину, яка сяде в крісло керівника головного кінематографічного відомства країни.

Претендентів на цей пост було понад 10. Для них було приготовано три екзамени, далі – співбесіда. Власне, до неї змогли дійти лише п'ятеро претендентів, однак залишилася лише одна. Хто вона і чи може кабмін її не затвердити – читайте далі.

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На старті конкурсного марафону на посаду голови Держкіно було 13 охочих. Після тестів до фіналу дійшла лише Юлія Сінькевич. Однак, поки що вона здобула перемогу лише в конкурсі. Далі – співбесіди. Зокрема, і з міністром культури Володимиром Бородянським.

Юлія Сінькевич
Юлія Сінькевич

"Я дійсно вірю, що досвід, який маю на даний момент – це і Одеський кінофестиваль, і і компанія "Артхаус Трафік", і якісь мої продюсерські проекти – дозволить мені здійснити певні кроки", – прокоментувала переможниця конкурсу.

Що відомо про Сінькевич? Киянка є генеральним продюсером Одеського Міжнародного Кінофестивалю, членом наглядової ради та співзасновницею Української кіноакадемії, членом Європейської кіноакадемії, членом Національної спілки кінематографістів України (з 2018), а також членом Українського оскарівського комітету (з 2019). Також Юлія Синькевич виступила співпродюсеркою фільму "Рідні" (2016 року).

На посаді голови Держкіно Сінькевич хотіла б розробити бренд українського кіно і провести фінансовий аудит.

Мабуть, будуть рішення, які подобатамуться не всім. Є багато проєктів, які фактично навіть вийшли в прокат, але рахуються такими, що не завершені. Це те, з чим треба розібратись. Їх потрібно завершити. Можливо, навіть судовими позовами,
– наголосила вона.

У 2019 році Держкіно з бюджету країни отримало 500 мільйонів гривень, наступного виділять 750 мільйонів. Але кіноспільнота не завжди розуміє рішення відомства виділяти кругленькі суми на той чи той фільм і часто невдоволена ними.

Однак колишній очільник Пилип Іллєнко зазначив, що голова Держкіно має дуже широкий спектр повноважень: не лише фінансування галузі, а й регулювання.

Коли я керував, ми фактично очистили український ефір від російських пропагандистських серіалів. Було заборонено приблизно 800 назв фільмів і серіалів,
– розповів Іллєнко.

Нагадаємо – не обійшлося і без скандалів. Серед претендентів на посаду був і Олексій Кірющенко, режисер серіалу "Слуга народу", який донедавна жив і працював у Москві та мав громадянство Росії.

Олексій Кірющенко
Олексій Кірющенко

Крім цього, задекларував і російські активи: 600 тисяч рублів у банку в Москві та земельну ділянку. А ще знімався у славнозвісних "Сватах". З конкурсу вилетів після першого іспиту – з англійської.

Що відомо про скандал із серіалом "Свати"? У листопаді 2018 році СБУ заборонила в'їзд в Україну російському актору та зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову. А все через гучні антиукраїнські публічні заяви артиста, в яких, зокрема, йшлося про підтримку анексії Криму.

Мінкультури внесло Добронравова у "чорний список" осіб, які створюють загрозу національній безпеці. А "Свати" офіційно заборонили транслювати в Україні.

10 січня 2019 року телеканал "1+1" подав до суду на Мінкульт. А вже у березні заборону на показ скасували, а російському актору дозволили в'їзд в Україну.

Від нового голови в Українській кіноакадемії очікують продовження розвитку галузі. Зокрема, як пояснила її виконавчий директор Анна Мачух, реформування системи освіти: аби було більше кадрів, які можуть працювати з українськийм та міжнародним контентом. 

Розвиток мережі кінотеатрів – для того, щоб створювати свій внутрішній ринок. І, звичайно, виведення України як надійного партнера в роботі з міжнародними організаціями та компаніями,
– додала Мачух.

Однак, останнє слово – за міністром культури Володимиром Бородянським. Українці дізнаються, чи влаштує його кандидатура Юлії Сінькевич, до кінця 2019 року.

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Автор: Людмила Кушнір
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Одеський кінофестиваль Кабінет Міністрів України Володимир Бородянський Новини культури
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