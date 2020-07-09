YUNA-2020: переможці музичної церемонії
Престижна церемонія YUNA-2020 через пандемію коронавірусу сьогодні, 9 липня, відбувається онлайн. Церемонія оголошення переможців розпочалась о 12:30, де перші зірки українського шоу-бізнесу дізнались, чи перемогли вони у премії. Хто отримав заповітні статуетки – читайте на LifeStyle 24.
Музична церемонія YUNA-2020, яка повинна була проводитись ще у Палаці "Україна" в Києві у березні, зазнала чимало змін через пандемію коронавірусу. Організатори вирішили провести її онлайн 9 липня, щоб уникнути ризику поширення коронавірусу серед гостей події, повідомляє 24 канал.
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Тому вже сьогодні стали відомі імена тріумфаторів 9-ої церемонії YUNA-2020. Конверти з іменами переможців відкрили члени Експертної ради премії, серед яких Фагот з ТНМК, продюсер Ірина Горова, саундпродюсер Вадим Лисиця та багато інших.
Онлайн-трансляція премії YUNA-2020: дивитись онлайн
Варто додати, що 9 березня пройшла пре-паті премії YUNA, на якій оголосили перших переможців в 4 номінаціях. Статуетки вже отримали Аlyona Аlyona, MONATIK, Alina Pash, Луна та MARUV.
Варто знати Номінанти YUNA-2020
Переможці YUNA-2020
Найкращий співак
MONATIK
Найкраща співачка
NK (Настя Каменських)
Найкращий попгурт
"Время и Стекло"
Найкращий рок-гурт
Антитіла
Найкраща пісня
"Время и Стекло" – "Дим"
Найкраща пісня іноземною мовою
MONATIK – LOVE IT Ритм
Найкращий саундтрек до фільму
DakhaBrakha – "Пливе човен" (фільм "Вулкан")
Найкращий дует
alyona alyona та Alina Pash – "Падло"
Найращий альбом
MONATIK – LOVE IT Ритм
alyona alyona – "Пушка"
Найкращий кліп
MONATIK – LOVE IT Ритм
Відкриття року
Jerry Heil
Найкращий естрадний хіт
Оля Полякова – "Любовница"
Найкраще концертне шоу
MONATIK – LOVE IT Ритм