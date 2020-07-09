YUNA-2020: переможці музичної церемонії

Престижна церемонія YUNA-2020 через пандемію коронавірусу сьогодні, 9 липня, відбувається онлайн. Церемонія оголошення переможців розпочалась о 12:30, де перші зірки українського шоу-бізнесу дізнались, чи перемогли вони у премії. Хто отримав заповітні статуетки – читайте на LifeStyle 24.

Музична церемонія YUNA-2020, яка повинна була проводитись ще у Палаці "Україна" в Києві у березні, зазнала чимало змін через пандемію коронавірусу. Організатори вирішили провести її онлайн 9 липня, щоб уникнути ризику поширення коронавірусу серед гостей події, повідомляє 24 канал.

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Тому вже сьогодні стали відомі імена тріумфаторів 9-ої церемонії YUNA-2020. Конверти з іменами переможців відкрили члени Експертної ради премії, серед яких Фагот з ТНМК, продюсер Ірина Горова, саундпродюсер Вадим Лисиця та багато інших.

Онлайн-трансляція премії YUNA-2020: дивитись онлайн

Варто додати, що 9 березня пройшла пре-паті премії YUNA, на якій оголосили перших переможців в 4 номінаціях. Статуетки вже отримали Аlyona Аlyona, MONATIK, Alina Pash, Луна та MARUV.

Варто знати Номінанти YUNA-2020

Переможці YUNA-2020

Найкращий співак

MONATIK

Найкраща співачка

NK (Настя Каменських)

Найкращий попгурт

"Время и Стекло"

Найкращий рок-гурт

Антитіла

Найкраща пісня

"Время и Стекло" – "Дим"

Найкраща пісня іноземною мовою

MONATIK – LOVE IT Ритм

Найкращий саундтрек до фільму

DakhaBrakha – "Пливе човен" (фільм "Вулкан")

Найкращий дует

alyona alyona та Alina Pash – "Падло"

Найращий альбом

MONATIK – LOVE IT Ритм

alyona alyona – "Пушка"

Найкращий кліп

MONATIK – LOVE IT Ритм

Відкриття року

Jerry Heil

Найкращий естрадний хіт

Оля Полякова – "Любовница"

Найкраще концертне шоу

MONATIK – LOVE IT Ритм