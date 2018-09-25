YUNA 2019: Лобода, Винник та інші музиканти стали номінантами престижної премії

567
YUNA 2019: список номінантів
YUNA 2019: список номінантів / ivona.bigmir.net

22 березня 2019 року в столичному Палаці Спорту відбудеться одна з найграндіозніших світських подій в Україні – церемонія нагородження YUNA 2019. Поки ж організатори готуються до масштабного шоу, у Києві оголосили список номінантів на нагороду.

Вже увосьме український шоу-бізнес сколихне очікувана подія – нагородження артистів премією YUNA 2019. Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, хто з популярних артистів претендує на головну статуетку. Загалом існує 16 номінацій, в кожній з яких – по п'ять претендентів на перемогу. 

Читайте також: Шорт-лист Оскара 2019: список номінантів престижної кінопремії

Учасників заходу очікуватиме не тільки феєричне шоу, але й зміна у правила нагородження. Так, організаційний комітет YUNA 2019 додав дві номінації – "Найкращий хіп-хоп хіт" та "Найкращий електронний хіт". А от на відзнаку "Найкраща пісня" претендуватиме виключно та композиція, 90 % якої написано українською. 

Музична премія YUNA 2019: список номінантів

"Найкращий виконавець":
MONATIK;
Арсен Мірзоян;
Макс Барських;
Олег Винник;
Сергій Бабкін.

"Найкраща виконавиця":
Джамала;
NK (Настя Каменських);
TAYANNA;
Оля Полякова;
Христина Соловій.

"Найкращий поп-гурт":
KADNAY;
KAZKA;
MOZGI;
ONUKA;
Время и Стекло.

"Найкращий рок-гурт":
O.Torvald;
Pianoбой;
The HARDKISS;
Антитіла;
Без Обмежень.

"Найкраща пісня":
"Все, що тебе не вбиває" – Pianoбой;
"Кораблі" – The HARDKISS;
"Крила" – Джамала;
"Плакала" – KAZKA;
"ТDME" – Антитіла.

Дивіться кліп гурту Антитіла "ТDME" (відео):

 

"Найкраща пісня іншою мовою":
"Drunk Groove" – Maruv та BOOSIN;
"Superstar" – Світлана Лобода;
"Глубоко" – Монатік та Надя Дорофеєва;
"Сделай громче" – Макс Барських;
"Это моя ночь" – NK.

Дивіться кліп Монатіка та Наді Дорофеєвої на пісню "Глубоко":

"Найкращий дует":
"Drunk Groove" – Maruv та BOOSIN;
"Глубоко" – Mонатік та Надя Дорофеєва;
"Найкращий день" – Олег Винник та Потап;
"Тримай мене" – Бумбокс та The Gitas;
"Цей день" – Mонатік та Ніна Матвієнко.

Читайте також: "Греммі-2019": оголошено номінантів музичної премії

"Найкращий альбом":
Black Water – MARUV;
KARMA – KAZKA;
Mozaїka – Onuka;
Залізна ластівка – Тhe HARDKISS;
Тримай мене – TAYANNA.

"Найкращий відеокліп":
Drunk Groove – Maruv та BOOSIN;
Superstar – Світлана Лобода;
TDME – Антитіла;
Глубоко – Mонатік та Надя Дорофеєва;
Плакала – KAZKA.

"Відкриття року":
Alina Pash;
BOOSIN;
MARUV;
NK;
The Gitas.

"Найкращий естрадний хіт":
"Мама" – Оля Полякова;
"Найкращий день" – Олег Винник та Потап;
"Не ховай очей" – Ірина Білик;
"Тримай" – NK;
"Як жити без тебе" – Олег Винник.

Несподіваний дует Олега Винника та Потапа – "Найкращий день": дивіться відео кліпу

"Найкращий електронний хіт":
"Afrika" – Іван Дорн;
"Animal" – Onuka;
"Drunk Groove" – Maruv та BOOSIN;
"Focus On Me" – MARUV;
"Тіло" – KADNAY.

"Найкращий хіп-хоп хіт":
"Bitanga" – Alina Pash;
"Алё, алё" – MOZGI;
"Покопокохай" – TamerlanAlena;
"Рибки" – Alyona Alyona;
"Файно" – MamaRika.

"Найкраще концертне шоу":
Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові;
Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой);
Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова);
Концерт "День незалежності з Океаном Ельзи" (Океан Ельзи);
Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS).

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Нагороди
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
сьогодні 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
1196
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні 19:35 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
14308
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
сьогодні 18:30 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
14298
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 16:25 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 5799
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 15:21 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 10845
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
сьогодні 11:23 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 21710
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук