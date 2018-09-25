YUNA 2019: Лобода, Винник та інші музиканти стали номінантами престижної премії
22 березня 2019 року в столичному Палаці Спорту відбудеться одна з найграндіозніших світських подій в Україні – церемонія нагородження YUNA 2019. Поки ж організатори готуються до масштабного шоу, у Києві оголосили список номінантів на нагороду.
Вже увосьме український шоу-бізнес сколихне очікувана подія – нагородження артистів премією YUNA 2019. Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, хто з популярних артистів претендує на головну статуетку. Загалом існує 16 номінацій, в кожній з яких – по п'ять претендентів на перемогу.
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Учасників заходу очікуватиме не тільки феєричне шоу, але й зміна у правила нагородження. Так, організаційний комітет YUNA 2019 додав дві номінації – "Найкращий хіп-хоп хіт" та "Найкращий електронний хіт". А от на відзнаку "Найкраща пісня" претендуватиме виключно та композиція, 90 % якої написано українською.
Музична премія YUNA 2019: список номінантів
"Найкращий виконавець":
MONATIK;
Арсен Мірзоян;
Макс Барських;
Олег Винник;
Сергій Бабкін.
"Найкраща виконавиця":
Джамала;
NK (Настя Каменських);
TAYANNA;
Оля Полякова;
Христина Соловій.
"Найкращий поп-гурт":
KADNAY;
KAZKA;
MOZGI;
ONUKA;
Время и Стекло.
"Найкращий рок-гурт":
O.Torvald;
Pianoбой;
The HARDKISS;
Антитіла;
Без Обмежень.
"Найкраща пісня":
"Все, що тебе не вбиває" – Pianoбой;
"Кораблі" – The HARDKISS;
"Крила" – Джамала;
"Плакала" – KAZKA;
"ТDME" – Антитіла.
Дивіться кліп гурту Антитіла "ТDME" (відео):
"Найкраща пісня іншою мовою":
"Drunk Groove" – Maruv та BOOSIN;
"Superstar" – Світлана Лобода;
"Глубоко" – Монатік та Надя Дорофеєва;
"Сделай громче" – Макс Барських;
"Это моя ночь" – NK.
Дивіться кліп Монатіка та Наді Дорофеєвої на пісню "Глубоко":
"Найкращий дует":
"Drunk Groove" – Maruv та BOOSIN;
"Глубоко" – Mонатік та Надя Дорофеєва;
"Найкращий день" – Олег Винник та Потап;
"Тримай мене" – Бумбокс та The Gitas;
"Цей день" – Mонатік та Ніна Матвієнко.
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"Найкращий альбом":
Black Water – MARUV;
KARMA – KAZKA;
Mozaїka – Onuka;
Залізна ластівка – Тhe HARDKISS;
Тримай мене – TAYANNA.
"Найкращий відеокліп":
Drunk Groove – Maruv та BOOSIN;
Superstar – Світлана Лобода;
TDME – Антитіла;
Глубоко – Mонатік та Надя Дорофеєва;
Плакала – KAZKA.
"Відкриття року":
Alina Pash;
BOOSIN;
MARUV;
NK;
The Gitas.
"Найкращий естрадний хіт":
"Мама" – Оля Полякова;
"Найкращий день" – Олег Винник та Потап;
"Не ховай очей" – Ірина Білик;
"Тримай" – NK;
"Як жити без тебе" – Олег Винник.
Несподіваний дует Олега Винника та Потапа – "Найкращий день": дивіться відео кліпу
"Найкращий електронний хіт":
"Afrika" – Іван Дорн;
"Animal" – Onuka;
"Drunk Groove" – Maruv та BOOSIN;
"Focus On Me" – MARUV;
"Тіло" – KADNAY.
"Найкращий хіп-хоп хіт":
"Bitanga" – Alina Pash;
"Алё, алё" – MOZGI;
"Покопокохай" – TamerlanAlena;
"Рибки" – Alyona Alyona;
"Файно" – MamaRika.
"Найкраще концертне шоу":
Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові;
Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой);
Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова);
Концерт "День незалежності з Океаном Ельзи" (Океан Ельзи);
Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS).