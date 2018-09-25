YUNA 2019: Лобода, Винник та інші музиканти стали номінантами престижної премії

22 березня 2019 року в столичному Палаці Спорту відбудеться одна з найграндіозніших світських подій в Україні – церемонія нагородження YUNA 2019. Поки ж організатори готуються до масштабного шоу, у Києві оголосили список номінантів на нагороду.

Вже увосьме український шоу-бізнес сколихне очікувана подія – нагородження артистів премією YUNA 2019. Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, хто з популярних артистів претендує на головну статуетку. Загалом існує 16 номінацій, в кожній з яких – по п'ять претендентів на перемогу.

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Учасників заходу очікуватиме не тільки феєричне шоу, але й зміна у правила нагородження. Так, організаційний комітет YUNA 2019 додав дві номінації – "Найкращий хіп-хоп хіт" та "Найкращий електронний хіт". А от на відзнаку "Найкраща пісня" претендуватиме виключно та композиція, 90 % якої написано українською.

Музична премія YUNA 2019: список номінантів

"Найкращий виконавець":

MONATIK;

Арсен Мірзоян;

Макс Барських;

Олег Винник;

Сергій Бабкін.

"Найкраща виконавиця":

Джамала;

NK (Настя Каменських);

TAYANNA;

Оля Полякова;

Христина Соловій.

"Найкращий поп-гурт":

KADNAY;

KAZKA;

MOZGI;

ONUKA;

Время и Стекло.

"Найкращий рок-гурт":

O.Torvald;

Pianoбой;

The HARDKISS;

Антитіла;

Без Обмежень.

"Найкраща пісня":

"Все, що тебе не вбиває" – Pianoбой;

"Кораблі" – The HARDKISS;

"Крила" – Джамала;

"Плакала" – KAZKA;

"ТDME" – Антитіла.

Дивіться кліп гурту Антитіла "ТDME" (відео):

"Найкраща пісня іншою мовою":

"Drunk Groove" – Maruv та BOOSIN;

"Superstar" – Світлана Лобода;

"Глубоко" – Монатік та Надя Дорофеєва;

"Сделай громче" – Макс Барських;

"Это моя ночь" – NK.

Дивіться кліп Монатіка та Наді Дорофеєвої на пісню "Глубоко":

"Найкращий дует":

"Drunk Groove" – Maruv та BOOSIN;

"Глубоко" – Mонатік та Надя Дорофеєва;

"Найкращий день" – Олег Винник та Потап;

"Тримай мене" – Бумбокс та The Gitas;

"Цей день" – Mонатік та Ніна Матвієнко.

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"Найкращий альбом":

Black Water – MARUV;

KARMA – KAZKA;

Mozaїka – Onuka;

Залізна ластівка – Тhe HARDKISS;

Тримай мене – TAYANNA.

"Найкращий відеокліп":

Drunk Groove – Maruv та BOOSIN;

Superstar – Світлана Лобода;

TDME – Антитіла;

Глубоко – Mонатік та Надя Дорофеєва;

Плакала – KAZKA.

"Відкриття року":

Alina Pash;

BOOSIN;

MARUV;

NK;

The Gitas.

"Найкращий естрадний хіт":

"Мама" – Оля Полякова;

"Найкращий день" – Олег Винник та Потап;

"Не ховай очей" – Ірина Білик;

"Тримай" – NK;

"Як жити без тебе" – Олег Винник.

Несподіваний дует Олега Винника та Потапа – "Найкращий день": дивіться відео кліпу

"Найкращий електронний хіт":

"Afrika" – Іван Дорн;

"Animal" – Onuka;

"Drunk Groove" – Maruv та BOOSIN;

"Focus On Me" – MARUV;

"Тіло" – KADNAY.

"Найкращий хіп-хоп хіт":

"Bitanga" – Alina Pash;

"Алё, алё" – MOZGI;

"Покопокохай" – TamerlanAlena;

"Рибки" – Alyona Alyona;

"Файно" – MamaRika.

"Найкраще концертне шоу":

Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові;

Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой);

Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова);

Концерт "День незалежності з Океаном Ельзи" (Океан Ельзи);

Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS).