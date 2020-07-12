Зіркове подружжя розлучилося 2009 року після двох років шлюбу. Продюсер Юрій Нікітін та співачка Ольга Горбачова розсекретили, що однією з причин такого рішення стало неідеальне сексуальне життя. Зараз вони цілком задоволені інтимними стосунками, адже практикують давні техніки близькості.

З нагоди четвертої річниці другого офіційного шлюбу Юрій Нікітін та Ольга Горбачова дали відверте інтерв'ю для програми "Світське життя". Знаменита дружина музичного продюсера навчає жінок сексуальним практикам. Як зізнається пара, це захоплення артистки дуже допомагає у подружньому житті.

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Юрій Нікітін та Ольга Горбачова зав'язали стосунки близько 22 років тому. За цей час вони пережили розлучення та два офіційних шлюби. Знаменитості сміливо заявили, що однією з причин розриву став неідеальний секс.

Ми вирішили, що ми неідеальні одне для одного сексуальні партнери. Це було не основне питання. Те, якими ми зараз стали одне для одного – це дивовижно. І я точно впевнена, що це наш особистий вибір і розвиток в науці близькості,

– заявила Ольга Горбачова.

Нині подружжя цікавиться даоськими та слов'янськими техніками й практикує їх. Також у їхньому сексуальному житті вистачає експериментів та рольових ігор. Співачка вдається до тренінгу "Сила сексуальності", а чоловік відчуває результати у ліжку й почувається найщасливішим. Крім того, закохані адаптують сакральні знання, які використовували жінки тисячі років тому.

Ольга Горбачова переконана, що чоловік одружується лише на тій обраниці, яка зуміє перетворити сексуальний потяг у почуття та свідомий вибір.