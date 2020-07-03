Український гуморист та актор Юрій Ткач опублікував у мережі яскраве сімейне фото, яке замилувало його прихильників. Фоловери висловлюють своє захоплення у коментарях і зазначають, що Юрій, дружина Вікторія та маленька донька Єлизавета є надзвичайно гарною сім'єю.

Ткач є активним користувачем інстаграму. На його акаунт підписано понад півтора мільйона користувачів цієї соціальної мережі. Зіркою блогу є донечка Ліза, яка часто з'являється на світлинах чи роликах разом із татусем. Проте чоловік не приховує і своєї коханої Вікторії. Він неодноразово ділився з шанувальниками спільними кадрами.

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Сімейне фото Юрія Ткача

Юрій відомий, як зірка проєкту "Квартал 95" та суддя телевізійного шоу "Ліга сміху". Його жартами захоплюється вся країна. Комік вміє підняти настрій та регулярно робить це не лише на сцені, а й публікуючи різноманітні фото та відео в інстаграм-профілі.

Декілька годин тому Ткач поділився теплою світлиною. Разом із дружиною та донькою він позував на тлі яскравого графіті та ретро-автомобіля. На їх обличчях незмінно сяє усмішка, виглядають неймовірно щасливими. Зіркова сімейка насолоджується кожним днем та показує чудовий приклад для фанатів.

Маленька Ліза та її мама Вікторія зображені в однакових синіх сукнях. Юрія бачимо у світлих джинсових шортах та білій футболці з написом чорного кольору.



Юрій Ткач з дружиною та донькою / Instagram / @yuriy_tkach