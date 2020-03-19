Юрій Горбунов показав, як займається з сином йогою

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов не витрачає надарма час вдома під час карантину. Поки його зіркова дружина Катя Осадча, рекомендує підписникам фільми та серіали, Горбунов навчає сина освоювати початкові асани у йозі.

Щасливий татусь, який тепер має більше часу, аби приділити його синові, показав у мережі, як проходить їхній карантин.

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"Карантин – це несподівано багато часу для сім’ї і гарний привід навчити йоги сина! "Собака мордою вверх" у нього дуже гарно виходить!", – пише Горбунов.

Зіркові батьки тепер трирічному синові Івасикові приділяють максимум уваги, і охоче граються з ним навіть машинками.

Окрім цього, Юрій Горбунов та Катя Осадча, сьогодні, 19 березня, вперше за багато часу, вийдуть вдвох у прямий ефір в інстаграмі о 22:00.

"Проведемо сьогодні вечір біля каміну разом. #язалишаюсьвдома девіз нашого життя зараз. Саме так ми можемо убезпечити не тільки себе, а й оточуючих. Будьте здорові і до зустрічі", – написав телеведучий.