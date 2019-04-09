Юрій Горбунов зізнався, чи є у нього особистий простір у стосунках з Катею Осадчою

Український телеведучий Юрій Горбунов відверто розкрив подробиці особистого життя з дружиною Катериною Осадчою, стосунки з якою розпочалися на знімальному майданчику "Голосу. Діти – 2".

Горбунов розповів в інтерв'ю сайту Lux.fm, що до початку стосунків з Катею вони були знайомі 10 років.

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"Але за ці 10 років ми жодного разу не працювали разом. Тобто Катя брала в мене інтерв’ю, ми бачились на якихось вечірках, заходах, але те, що вона буде моєю дружиною, мені ніколи в голову не приходило. А потім уперше у житті ми разом попрацювали на "Голосі…" – й ось результат", – згадав чоловік.

Відомо, що подружжя виховує сина, який народився 18 лютого 2017 року. За словами Юрія, якого номінували на премію "Тато року", з народженням дитини він відчув відповідальність щодо всього, що відбувається.

"Це сенс життя, відповідальність. Тепер коли ти їдеш за кермом і дивишся на спідометр, то розумієш: Господи, куди ти поспішаєш? Тебе вдома чекають, тому їдь повільніше. Справжня відповідальність щодо всього, що відбувається. Вона і мотивує, і дисциплінує", – наголосив телеведучий.

Також Горбунов додав, що у його стосунках немає особистого простору, адже для нього проводити час з сім'єю – це насолода.

Стосунки для того і є, щоб ти своє "я" перетворив на "ми". І коли у власному просторі тобі комфортно з другою половиною, це і є твій простір. А якщо страшенно хочеться побути на самоті, то можна це зробити будь-де. Але в мене такого бажання немає, я, навпаки, із задоволенням проводжу час у компанії з дружиною, з сином,

– заявив він.

Також Юрій сказав, що йому у Каті подобається те, що вона до всього ставиться простіше, легко приймає рішення та менш заклопотана.

"Будь-яку ж проблему можна сприймати як "ого-го, кінець світу", а можна – "нічого страшного...". От Катя легко до всього ставиться, і мені це імпонує в ній", – наголосив він.