Юрій Ткач розповів, скільки коштує його виступ на свята

Український комік Юрій Ткач став новим гостем розважального шоу "Слава+" і розповів ведучому Славі Дьоміну про стосунки з дружиною, свій перший гонорар та конкуренцію у КВН.

Прем'єра нового випуску відбулася 5 грудня на офіційному YouTube-акаунті Люкс ФМ.

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35-річний учасник шоу "Танці з зірками" Юрій Ткач має дружину Вікторію, яка народила йому дочку Лізу. За словами коміка, жінка його підтримує і намагається ніколи не критикувати. Також Юрій зізнався, що завжди радиться з дружиною стосовно всього, навіть шопінгу.

Крім того, Ткач розповів про свій перший гонорар – 100 доларів, а тоді він мріяв коштувати 150. Наразі запросити популярного коміка можна за 3,5 тисячі доларів.

Гуморист зазначив, що на передноворічні свята це вартує дорожче – близько 6 тисяч доларів.

Дивіться новий випуск шоу "Слава+":