Ющенко, Порошенко та Зеленська: для яких глянців фотографувались перші леді України

Знаменитий глянець Vogue в Україні 11 листопада представив 3 обкладинки з фотосесії першої леді України – Олени Зеленської. Журналісти LifeStyle 24 вирішили згадати, які дружини експрезидентів України знімались для гламурних журналів.

Катерина Ющенко

У 2006 році вперше серед українських перших леді України перед фотокамерами постала Катерина Ющенко – дружина третього президента України Віктора Ющенка (2005 – 2010). У квітні того року українських журнал ELLE розмістив на своїх сторінках її інтерв'ю та фотосесію, де на чорно-білих фотографіях постала пані Катерина.

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Хоч жінка і не потрапила на обкладинку журналу, на сторінках глянцю вона позувала у вбраннях від українських дизайнерів – Роксолани Богуцької та Лілії Пустовіт, а також росіянина Валентина Юдашкіна. Окрім фотоісторії, Катерина Ющенко дала відверте інтерв'ю про роботу, сімейне життя та стосунки з чоловіком Віктором Ющенком. Відомо, що розмова з журналістами видання відбувалась у приміщенні благодійного "Фонду 3000", а от фотосесія – у будинку з химерами.



Катерина Ющенко для глянцю ELLE 2016 / Фото: ELLE

"Мій чоловік якось сказав (і мене це вразило), що любов потрібно відроджувати щодня. Щодня говорити один одному "Я тебе кохаю". Кожного дня, вітаючись один з одним, цілувати. Іноді я зранку встаю і йду кудись, думаючи про своє. І Віктор мне зупиняє: "Здається, ти про щось забула"... Романтика наших стосунків проявляється у погляді, наприклад, кинутому на людях, чи у дотику. Минули роки, почуття не згасли. Кохання підживлюють спільні цінності: віра, сім’я, Батьківщина. Адже все інше – молодість, краса, пристрасть – проходить", – наголошувала 13 років тому Катерина Ющенко.

Варто знати: щодо дружин першого, другого і четвертого Президентів України – Антоніни Кравчук, Людмили Кучми та Людмили Янукович – жінки на сторінки глянцевих журналів не потрапляли.

Марина Порошенко

Наступною, хто прикрасив модний український журнал ELLE, стала дружина п'ятого Президента України Петра Порошенка (2014 – 2019) – Марина Порошенко. У 2014 році вона постала на обкладинці вересневого номеру видання та взяла участь у фотосесії біля стін урядової резиденції на вулиці Банковій у Києві.

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У стильній зйомці експерша леді України знялася в одязі українських дизайнерів Лілії Пустовіт та Віти Кін, а також у взутті французького дому моди Saint Laurent. На обкладинці видання пані Марина постала у яскравій вишиванці від Віти Кін.



Марина Порошенко для глянцю ELLE 2014 / Фото: ELLE

"Українці з великою повагою зустріли нову першу леді країни – Марину Порошенко. Вона з розряду тих героїнь, якими особливо хочеться пишатися. Ідея зробити інтерв'ю і зйомку з Мариною Порошенко знайшла найгарячішу підтримку в редакції, і ми з особливим ентузіазмом взялися її реалізовувати", – писала тоді ексредакторка журналу Соня Забуга.

Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська 11 листопада теж стала героїнею нового випуску глянцю Vogue в Україні. Жінка прикрасила грудневий номер глянцю, поставши на обкладинці сама та з усією сім'єю – Президентом України Володимиром Зеленським та дітьми – Олександрою і Кирилом. Фото трьох різних обкладинок нового номера у понеділок оприлюднили на сайті Vogue UA, аргументувавши вихід кожної з них.

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"Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номера, щоб показати її в різних якостях. На одній – строгий офіційний портрет. На іншій Олена зображена зі своєю сім'єю, і в оточенні найважливіших людей її життя вона інша – зворушлива і безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо просто жінку – красиву і чарівну", – пояснив головний редактор Vogue UA Філіп Власов.



Олена Зеленська для глянцю Vogue 2019 / Фото: Vogue

Автором проникливих знімків Олени Зеленської став нідерландський фотограф Пол Беллаарт. Варто додати, що для фотосесії дружина Зеленського одягла речі таких елітних брендів, як Prada, Celine, Lemaire. В новому інтерв'ю, яке з'явиться на сторінках журналу вже з 18 листопада, перша леді України розповість про життя в новому статусі, нові обов'язки і можливості, а також про моду як інструмент культурної дипломатії.

Дивіться відео з бекстейджу фотосесії Зеленської для Vogue UA: