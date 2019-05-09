Ювелір створює дивовижні прикраси в пам'ять про домашніх улюбленців: фото

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Прикраса "Миша і кіт" Майкла Татома
Прикраса "Миша і кіт" Майкла Татома / Facebook // Michael Tatom

Американський ювелір та скульптур Майкл Татом більше 25 років створює креативні речі. Рік тому чоловік захопився виготовленням зооморфних прикрас. Спочатку це були будь-які тварини, що подобались митцю. Та потім до нього почали надходити замовлення увіковічнити у прикрасах померлих домашніх улюбленців.

У колекції Татома є прикраса на згадку про знаменитого пса-прикордонника Багсі. Тварина навіть з'явилась в одній з програм National Geographic, пише Bored Panda.

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Ювелір створив каблучку із кроликом – містером Сквіші. 

Також митець увіковічнив кота Орео, який попри свою хижачу натуру, товаришував з пацюченям місіс Ратинськи. 

Татом розповідає, що, створюючи прикраси, він, перш за все, фокусується на суті тварини. Так йому легше передати через метал її інстинкти і рухи. За його словами, у цій роботі існує дуже багато змінних. Різні кольори та текстури дуже впливають на сприйняття готового виробу. 

Всі фото – Michael Tatom

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Світ тварин
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