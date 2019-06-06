В серіалі "Секс і місто" – американське повноліття: як змінились героїні за 21 рік

Одна з найвідоміших американських кінострічок "Секс і місто", яка стала культовою для кількох поколінь, сьогодні, 6 червня, святкує своє 21-річчя.

Саме в цей день 21 рік тому на телеканалі HBO вийшов перший епізод телесеріалу "Секс і місто". Головні героїні кінострічки – Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Кім Кетролл та Крістін Девіс, за 21 рік змогли отримати не лише світову популярність, а й любов мільйонів шанувальників з усього світу.

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Серіалу "Секс і місто" – 21 рік!

Хтось із них відкрив свій бізнес, хтось пішов у політику, однак всі вони назавжди увійшли в історію кінематографу. І поки ми очікуємо на продовження знаменитої історії про "завойовниць" Манхеттена, пропонуємо показати, як змінились кіноактриси через 21 років після прем'єри серіалу.

Сара Джессіка Паркер

У серіалі – журналістка Керрі Бредшоу, яка живе на Манхеттені і чекає свого коханого "на білому коні".

Сьогодні вона успішна бізнес-вумен, дружина актора Меттью Бродеріка та матір підростаючого сина. Вона успішно розвиває взуттєвий бренд SJP, співпрацює з модними брендами та знімається для обкладинок глянців.

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Синтія Ніксон

У кінострічці актриса грає роль рудоволосої феміністки Міранди Хоббс, яка працює юристом та намагається владнати стосунки з чоловіками.

Сьогодні ж Синтія займається політичною кар'єрою та навіть у 2018 році заявила про наміри стати губернатором Нью-Йорка, але чинний губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо випередив її з великим відривом. Жінка зіграла у багатьох кінострічках та отримала декілька професійних нагород.

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Кім Кетролл

Справжня серцеїдка Саманта, яка підкорила серце не одного чоловіка, впродовж всього серіалу ніяк не може знайти постійного партнера, однак їй справді подобалось зводити з розуму красивих та заможних чоловіків.

Сьогодні 62-річна актриса не любить згадувати зйомки серіалу, оскільки має не надто теплі відносини з Сарою Джесікою Паркер. Через плідну роботу в серіалі, Кім так і не змогла внормувати особисте життя, через що рідко з'являється на публіці.

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Крістін Девіс

Натхненна та любляча Шарлотта Йорк, яка завжди на перше місце ставила сімейні цінності, не менше інших "запала в душу" глядачам "Секс і місто".

Сьогодні ж Крістін, як і в серіалі, всю увагу зосередила на вихованні дітей.

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