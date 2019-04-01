День сміху: дотепні привітання з 1 квітня

1 квітня увесь світ відзначає День сміху, який ще називають Днем дурня. Щоб підняти настрій, необов'язково вигадувати розіграші – достатньо просто привітати один одного, адже теплі слова та привітання – завжди доречні.

1 квітня – чудовий привід, аби подарувати радість і усмішки своїм друзям та близьким. Як можна привітати з Днем сміху колег на роботі, друзів та коханих – читайте в матеріалі.

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Привітання з 1 квітня для колег

Десь колись на перше Квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма.

***

Кожен хоче шуткувати,

У день сміху жартувати,

Обдурити хоче всіх,

Не попастись нам на сміх!

Ну, якщо вже і попались,

І над Вами насміялись,

То у цей день без обід –

Пожартуйте й Ви у слід!

***

Давайте посміємось,

Успіху нашому всміхнемось,

І зустрінемо невдачу

Без скорботи і без сліз.

***

Перше квітня в Україні

Відзначають свято сміху.

Hу, потіха! От потіха!

Наче цілий білий світ

З'їв смішинки на обід!

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***

Ми не хочемо, щоб життя наше було прісним,

Адже без гумору зовсім втомиться душа,

Треба жити легко, позитивно і цікаво,

Ви краплю сміху жадібно серцем ковтайте,

І не відмовляйтеся від відпочинку і розваг,

Ви частіше від роботи відпочивайте і мрійте,

Сьогодні у день сміху і до вас прийде успіх!

***

Першого квітня шеф наш суворий

Колектив наш дружний оцінив:

"Звільню кожного неробу!"

Розіграв. І весь наш відділ він звільнив.

Привітання з 1 квітня для друзів

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує – той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу Вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

Тест: Правда чи брехня: чи легко тебе надурити?

***

Сьогодні ось, що я скажу вам народ,

І вам доведеться мені на слово повірити,

До вас в цей день такий розлучення прийде,

Так що бійтеся і замикайте двері.

Сьогодні немає підстав сумувати,

Адже ми беззастережно віримо в щастя,

Сьогодні можна одному все пробачити,

І привітати з початком квітня.

***

Першого квітня я бажаю сміху

І поменше невдач.

Від приколів всіх ти ухилися,

І головне у свої не попадися!

Привітання з 1 квітня для коханих

Перше квітня – день нашої дитячості,

Першого квітня всі хочуть пустувати,

Першого квітня, все на світі – можна!

Першого квітня, потрібно бути трохи обережним.

Першого квітня, ми можемо повернутися в дитинство,

Перше квітня – свято таке одне,

Перше квітня – це найкращий засіб,

Всі біди й печалі одним махом перемогти.

***

З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись – нарікаю!

Смійся добре й веселись,

Вище ніс і посміхнись!

Привітання з 1 квітня у прозі

Що таке День сміху? Це свято, коли кожна людина чекає від друзів веселих розіграшів, коли навіть найсерйозніші люди жартують над товаришами, а також день, коли всі проблеми забуваються, щоб веселитися і радіти життю. Нехай кожен день твого життя буде таким же світлим і веселим, як сьогоднішню свято.

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Завдання: виконати план за святковим розіграшів. Мета: підняти настрій всім рідним і близьким людям. Дата: 1 квітня. Виконаєте поставлене завдання і в нагороду ви отримаєте посмішки і гарний настрій.

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Вітаю з 1 квітня. Сьогодні саме той день, коли кожен помічає вашу білу спину і незав’язані шнурки. Веселіться, адже сміх не тільки продовжує життя, але й робить його щасливішим.

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Між розумним і дурнем є різниця, але тільки у тому, що дурень дурниці чужі повторює, розумний же своїми всіх у мить веселить.

Посміхайтеся частіше та даруйте радість всім навколо! Нехай кожен день буде яскравим та веселим!