З актриси в продюсерку: Сандра Буллок зніме серіал про свої студентські роки

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Сандра Буллок
Сандра Буллок / Instagram / @sandrabullockco

Знаменита голлівудська актриса, як і чимало її колег, будучи на вершині кар'єри, вирішила податися у продюсери біографічної картини. 54-річна Сандра Буллок пообіцяла показати своїм фанатам, як вона проводила студентські роки.

Прихильники Сандри Буллок матимуть можливість побачити, як їхній кумир проводила роки в університеті і якою вона була, коли за нею не полювали сотні папараці. Про те, що голлівудська акторка має намір зняти серіал про свої шалені студентські роки повідомляє видання Deadline.

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54-річна зірка фільму "Міс Конгеніальність" сяде у продюсерське крісло багатосерійної драматичної стрічки. За виробництво картини, у якій відкриється світ музики та танцю взялася компанія Amazon. Також компанію музичним керівникам складе неодноразовий володар Греммі Джон Ледженд, і сценарист Аківа Голдсман.

Реальні події розгортатимуться у 1980-х роках на півдні США. У центрі сюжету постає дівчина, тобто Сандра Буллок. Вона з усіх сил намагається знайти кохання і своє місце у світі. Детальної інформації щодо акторського складу чи приблизної дати прем'єри поки що немає.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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