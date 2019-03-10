З близькою подругою і в міні-сукні: Жозефін Скрівер показала як святкувала 8 березня

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Жосефін Скрівер
Жосефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Знаменита данська модель Жозефін Скрівер засвітила стрункі довгі ноги на світлинах, які оприлюднила в соціальній мережі. 25-річна "ангел" Victoria's Secret показала шанувальникам, як і з ким святкувала Міжнародний жіночий день.

Одні з улюблених "ангелів" Victoria's Secret, Жозефін Скрівер і Жасмін Тукс, святкували разом Міжнародний жіночий день. Світлини з вечірки, яку влаштували для себе дівчата, 25-річна Жозефін опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото данська модель постала у сріблястій міні-сукні з відкритими плечима та відвертим декольте, поверх якого накинула еко-шубу в тон. Стрункість ніг Жозефін Скрівер підкреслили світлі ботфорти на підборах. А компанію їй склала її колега по подіуму і близька подруга Жасмін Тукс.

Американська топ-модель обрала для вечірки образ в темних відтінках. Вона одягнула чорний піджак, з-під якого виглядала напівпрозора кофта та фіолетовий бюстгальтер.

Жозефін Скрівер і Жасмін Тукс
Жозефін Скрівер і Жасмін Тукс / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver
 

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: 24 Канал
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