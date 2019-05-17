З брутальною зачіскою та у шкіряному міні: Холлі Беррі презентувала фільм "Джон Уік-3"

52-річна Холлі Беррі вміє здивувати прихильників несподіваними змінами в іміджі. Днями вона була зіркою гостею на презентації фільму "Джон Уік-3" (John Wick: Chapter 3 – Parabellum), де засвітила нову брутальну стрижку та ефектний образ.

У світі стартувала прем'єра довгоочікуваного фільму "Джон Уік-3", яка привернула увагу багатьох кіноманів. Днями 52-річна Холлі Беррі та 54-річний Кіану Рівз побували у Нью-Йорку та Китайському театрі в Голлівуді, де презентували стрічку. Однак не тільки спільна поява привернула увагу журналістів, але й досить пікантний образ акторки.

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Перед камерами вона постала у шкіряному комбінезоні з міні-шортами та глибоким декольте. Та не тільки стрункою фігурою епатувала Холлі Беррі, але й новою зачіскою. Голлівудська акторка поголила потилицю та зробила на ній загадковий малюнок. Волосся Холлі Беррі сплела в зачіску, щоб всі могли побачити її новий імідж.



Холлі Беррі змінила імідж / Getty Images

Варто зазначити, що головні зірки кінострічки "Джон Уік-3" обрали для публічного виходу total black. Як і Холлі Беррі, Кіану Рівз надав перевагу чорному вбранню: перед фотографами він постав у класичному костюмі, сірій сорочці та краватці. Скромний красень неохоче позував перед камерами в той час, як його колега насолоджувалась від уваги журналістів.



Кіану Рівз та Холлі Беррі на прем'єрі фільму / Getty Images