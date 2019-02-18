З букетом в зубах: Майлі Сайрус розсмішила мережу скаженими фото з таємного весілля

Американська поп-виконавиця Майлі Сайрус продовжує вражати кумедними знімками зі свого таємного весілля з Ліамом Хемсвортом, яке відбулося 23 грудня 2018 року.

Нова серія фотографій вийшла найкумеднішою. Своєрідний бекстейдж таємного весілля Майлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Весільні знімки Сайрус доповнила кумедними підписами.

Майлі: "Ви завжди можете знайти мене босоніж на підлозі, граючи з моїми цуценятами... Навіть на моєму весіллі".



Таємне весілля Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майлі: "Найкраща частина бути нареченою... пропустити шведський стіл".



Таємне весілля Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майлі: "Мама сказала мені, що цей букет я маю тримати у руках заради традиції... не їсти його ... не курити... Я все одно це зробила. Вибач, мамо".



Таємне весілля Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus



Таємне весілля Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Більше фото з весілля Сайрус і Хемстворта – за посиланням

Що відомо про стосунки Майлі та Ліама?Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися ще у 2009 році. Через 3 роки стосунків вони вирішили одружитись. Проте всього за рік пара змінила своє рішення та розійшлась. Та почуття Майлі і Ліама так і не зникли: у 2016 році співачка і актор відновили відносини, після чого норовлива артистка почала носити обручку, яку їй подарував коханий. Минуло майже 10 років, як пара пішла до вівтаря. Згодом у 2018 році 22-23 грудня мережу підірвала новина про таємне весілля Майлі Сайрус Ліама Хемсворта.