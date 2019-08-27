З чим носити білі джинси влітку: приклад Меланії Трамп

Американське президентське подружжя повернулося з Франції, де був саміт G7, назад до Вашингтону. У місті Біарріц напередодні перша леді США Меланія Трамп змогла приголомшити всіх розкішним образом в червоній сукні Alexander McQueen.

А у Вашингтоні Меланія Трамп потрапила в об'єктиви папараці в стильному сasual-образі. Відомо, що перша леді США має витончений смак на одяг та славиться любов'ю до моди і трендів.

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Для виходу дружина Дональда Трампа приміряла лаконічні білі джинси, які вона поєднала з балетками у тон і темно-синьою блузкою для контрасту. Додамо, що колишня модель часто обирає прості та класичні сорочки для денних виходів, які вона одягає з ефектними аксесуарами.

Завершили "аутфіт" Меланії біла сумка від Hermes Birkin, вартість на яку може сягати 13 тисяч євро. Ідеальна укладка волосся і сонцезахисні чорні окуляри доповнили її стильний look.



​Дональд і Меланія Трамп / Getty Images



Дональд і Меланія Трамп / Getty Images