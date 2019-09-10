З чим носити білий жакет: бюджетна ідея від королеви Іспанїї Летиції – фото

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Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Ексжурналістка та іспанська королева Летиція протягом останніх років є неофіційною іконою стилю в Іспанії. У вівторок, 10 вересня, дружина Філіппа VI взяла участь у форумі, присвяченому обговоренню в ЗМІ питань інвалідності.

Для офіційного заходу 46-річна іспанська королева приміряла чорне мідіплаття в дрібний білий зірковий принт з мереживом.

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Свій "аутфіт" Летиція доповнила білим подовженим жакетом Carolina Herrera і чорними туфлями-човниками на підборах. Для яскравого образу ексжурналістка підібрала чорно-білий клатч та лаконічні сережки.

Королева Іспанії часто виходить у світ в одязі демократичних марок, які може придбати будь-яка модниця з небезмежним бюджетом. Через скромність народ полюбив Летицію і залюбки може повторити її look. 

Для форуму дружина Філіппа VI приміряла сукню з колекції Poete, яка зараз зі знижкою коштує 20 євро (близько 550 гривень). Відтак Летиція вкотре продемонструвала, що не цінник на одязі робить жінку королевою.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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