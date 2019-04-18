З чим носити класичні штани: два ефектні приклади королеви Йорданії

280 Читать новость на русском
Королева Йорданії Ранія
Королева Йорданії Ранія / Instagram / @queenrania

Королівська сім'я Йорданії привертає чималу увагу ЗМІ. Все тому, що Її Величність з легкістю задає моду на вбрання та демонструє елегантні образи. Днями королева Ранія засвітила новинки свого гардеробу, використавши класичні штани.

Широкі штани стають дедалі популярнішими у світі. Знамениті красуні все частіше їх одягають для публічних виходів. До числа модниць долучилась і королева Йорданії Ранія. Для офіційних зустрічей вона вбрала широкі штани та створила два кардинально різні образи.

Читайте також: Королева Ранія вразила виходом в незвичайному тренчі: яскраві фото

Так, до офісу компанії Crystel королева Ранія прийшла у кльошах із завищеною талією, які доповнила рожевою блузкою. Тоненький пояс, туфлі-човники та оригінальна сумка з широкою ручкою завершили стильний образ Її Величності. Йорданська королева зробила хвилясте волосся, що додало вигляду романтичності та ніжності. 

Королева Ранія на офіційній зустрічі
Королева Ранія на офіційній зустрічі / Instagram / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Йорданії / Instagram / @queenrania

А от під час візиту до музикантів із Джабал Аль-Лувейбде королева засвітила значно яскравіший образ. Ранія постала перед громадськістю у чорних класичних штанах, білій майці та насичено-червоному жакеті. Чорні туфлі-човники та легкий макіяж завершили її стильний look. 

Варто зазначити, що обидва образи королеви Ранії були розкішними. А Її Величність вкотре зуміла довести, що класичні вбрання можуть виглядати елегантно та ефектно. 

Королева Йорданії поспілкувалась із музикантами
Королева Йорданії поспілкувалась із музикантами / Instagram / @queenrania

Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @queenrania

blog_ava
Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
сьогодні
47493
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Йорданія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Моркв'яний кекс – рецепт десерту без яєць
сьогодні 12:03 Моркв'яний кекс – рецепт десерту без яєць
Богданна Рибак 168
7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
сьогодні 11:13 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
17941
Акторка Мая-Лесія Нейлор померла: якими були останні дописи 16-річної зірки
сьогодні 10:41 Акторка Мая-Лесія Нейлор померла: якими були останні дописи 16-річної зірки
850
Вікторії Бекхем – 45! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт
17 квітня 12:02 Вікторії Бекхем – 45! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт
Юлія Турелик 1077
Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
17 квітня 11:21 Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
Богданна Рибак 1028
Новини
Більше новин
Залиште відгук