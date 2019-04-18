З чим носити класичні штани: два ефектні приклади королеви Йорданії

Королівська сім'я Йорданії привертає чималу увагу ЗМІ. Все тому, що Її Величність з легкістю задає моду на вбрання та демонструє елегантні образи. Днями королева Ранія засвітила новинки свого гардеробу, використавши класичні штани.

Широкі штани стають дедалі популярнішими у світі. Знамениті красуні все частіше їх одягають для публічних виходів. До числа модниць долучилась і королева Йорданії Ранія. Для офіційних зустрічей вона вбрала широкі штани та створила два кардинально різні образи.

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Так, до офісу компанії Crystel королева Ранія прийшла у кльошах із завищеною талією, які доповнила рожевою блузкою. Тоненький пояс, туфлі-човники та оригінальна сумка з широкою ручкою завершили стильний образ Її Величності. Йорданська королева зробила хвилясте волосся, що додало вигляду романтичності та ніжності.



Королева Ранія на офіційній зустрічі / Instagram / @queenrania



Королева Йорданії / Instagram / @queenrania

А от під час візиту до музикантів із Джабал Аль-Лувейбде королева засвітила значно яскравіший образ. Ранія постала перед громадськістю у чорних класичних штанах, білій майці та насичено-червоному жакеті. Чорні туфлі-човники та легкий макіяж завершили її стильний look.

Варто зазначити, що обидва образи королеви Ранії були розкішними. А Її Величність вкотре зуміла довести, що класичні вбрання можуть виглядати елегантно та ефектно.



Королева Йорданії поспілкувалась із музикантами / Instagram / @queenrania