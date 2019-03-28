З чим носити неоновий жакет: стильна ідея від дружини Джастіна Бібера

Популярний американський співак Джастін Бібер, який днями оголосив про паузу в музичній кар'єрі, прогулявся разом зі своєю дружиною моделлю Хейлі Бібер (дівоче прізвище – Болдуін) у районі Беверлі-Хіллз і потрапили в об'єктиви папараці.

Для прогулянки Хейлі підготувала яскравий образ, застосувавши у ньому один з останніх трендів.

Читайте також: Lviv Fashion Week вражає! Топ-5 колекцій, які змусять затамувати подих

Модель одягнула коротке чорне плаття і oversize жакет неонового зеленого кольору. Завершили образ дівчини білі кросівки.

Джастін з'явився на публіці у комфортному одязі – зручні штани, картата сорочка, чорна парка та кросівки Yeezy 500.

Чому Джастін Бібер пішов зі сцени?Співак заявив у соціальних мережах, що не може займатися музикою через серйозні проблеми, що з'явилися ще в дитинстві. Також він зізнався, що готовий "розвалитися на частини". Він наголосив, що гастролював всі підліткові роки, і після 20 зрозумів, що був нещасливий в останньому турі.



Бібер додав, що музика є важливою для нього, але "ніщо не може бути важливішим за сім'ю та здоров'я"