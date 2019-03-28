З чим носити неоновий жакет: стильна ідея від дружини Джастіна Бібера

352 Читать новость на русском
Джастін і Хейлі Бібер
Джастін і Хейлі Бібер / Колаж LifeStyle 24

Популярний американський співак Джастін Бібер, який днями оголосив про паузу в музичній кар'єрі, прогулявся разом зі своєю дружиною моделлю Хейлі Бібер (дівоче прізвище – Болдуін) у районі Беверлі-Хіллз і потрапили в об'єктиви папараці.

Для прогулянки Хейлі підготувала яскравий образ, застосувавши у ньому один з останніх трендів.

Читайте також: Lviv Fashion Week вражає! Топ-5 колекцій, які змусять затамувати подих

Модель одягнула коротке чорне плаття і oversize жакет неонового зеленого кольору. Завершили образ дівчини білі кросівки. 

 

Джастін з'явився на публіці у комфортному одязі – зручні штани, картата сорочка, чорна парка та кросівки Yeezy 500.

 

Чому Джастін Бібер пішов зі сцени?Співак заявив у соціальних мережах, що не може займатися музикою через серйозні проблеми, що з'явилися ще в дитинстві. Також він зізнався, що готовий "розвалитися на частини". Він наголосив, що гастролював всі підліткові роки, і після 20 зрозумів, що був нещасливий в останньому турі.

Бібер додав, що музика є важливою для нього, але "ніщо не може бути важливішим за сім'ю та здоров'я" 

blog_ava
Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
сьогодні
12807
Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Джастін Бібер Хейлі Болдуін
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
сьогодні 20:33 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
238
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
сьогодні 19:57 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 2908
Lviv Fashion Week вражає! Топ-5 колекцій, які змусять затамувати подих
27 березня 21:06 Lviv Fashion Week вражає! Топ-5 колекцій, які змусять затамувати подих
Анастасія Манюхіна 1135
Топ-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які варто переглянути
27 березня 20:50 Топ-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які варто переглянути
361
Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
27 березня 20:30 Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
Настя Сукач 4792
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук