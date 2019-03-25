З чим носити пальто кольору фуксії: стильний приклад Дженніфер Лопес

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Колаж LifeStyle 24

Після новини про заручини популярної співачки Дженніфер Лопес і її коханого Алекса Родрігеса користувачі у мережі стали дедалі більше слідкувати за спільними виходами майбутнього подружжя.

Днями папараці сфотографували знаменитість, яка прогулювалася на одній з вулиць Нью-Йорка зі своїм коханим.

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Для повсякденного виходу Дженніфер одягнула яскраве пальто рожевого кольору, яке вона одягнула поверх чорної водолазки і обтислих лосин. Завершили образ співачки сонцезахисні окуляри, білі кросівки Alexander McQueen і чорна сумка Hermes.

 

На прогулянці Лопес не приховувала почуттів до Алекса Родрігеса. Відтак пара виглядала щасливою та насолоджувалася компанією одне одного.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Стиль і мода Зіркові романи Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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