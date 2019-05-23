З чим носити сукню м'ятного кольору: приклад Іванки Трамп

Тренди змінюються кожного сезону, а стиль існує поза часом. Так, м'ятний колір був на піку своєї популярності влітку 2012 та 2017 роках. Це можна простежити дослідженням наймодніших кольорів кожного сезону інституту Pantone. Однак дочка президента США Іванка Трамп, яку вважають іконою стилю, вкотре підтверджує те, що можна виглядати надзвичайно і без вказівок стосовно модних тенденцій.

Нові знімки Іванка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дочка Трампа стала гостею церемонії Інтернет-асоціації США, на якій вона отримала нагороду Internet Freedom Award.

Читайте також: Іванка Трамп і королева Летиція засвітились у подібних сукнях: фотофакт

Для виходу вона одягнула м'ятну довгу сукню з об'ємними рукавами. Доповнили образ Іванки бірюзова брошка та білі туфлі-човники на підборах. Завершенням елегантного look стали укладка з легкими локонами та денний макіяж.

Разом зі старшою дочкою Дональда Трампа був її чоловік Джаред Кушнер та дитина Іванки Арабелла.



Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka