З чим носити сукню м'ятного кольору: приклад Іванки Трамп

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Джаред Кушнер з дружиною Іванкою Трамп
Джаред Кушнер з дружиною Іванкою Трамп / Instagram / @ivankatrump

Тренди змінюються кожного сезону, а стиль існує поза часом. Так, м'ятний колір був на піку своєї популярності влітку 2012 та 2017 роках. Це можна простежити дослідженням наймодніших кольорів кожного сезону інституту Pantone. Однак дочка президента США Іванка Трамп, яку вважають іконою стилю, вкотре підтверджує те, що можна виглядати надзвичайно і без вказівок стосовно модних тенденцій.

Нові знімки Іванка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дочка Трампа стала гостею церемонії Інтернет-асоціації США, на якій вона отримала нагороду Internet Freedom Award.

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Для виходу вона одягнула м'ятну довгу сукню з об'ємними рукавами. Доповнили образ Іванки бірюзова брошка та білі туфлі-човники на підборах. Завершенням елегантного look стали укладка з легкими локонами та денний макіяж.

Разом зі старшою дочкою Дональда Трампа був її чоловік Джаред Кушнер та дитина Іванки Арабелла. 

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Іванка Трамп Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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