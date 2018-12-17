Свята Варвара – уродженка міста Іліополь, що у Малій Азії. Мати дівчинки рано померла, і вона залишилася на вихованні з батьком-язичником. Коли він дізнався про християнські нахили своєї доньки, батько віддав її на розсуд місцевої влади, після чого вона піддала дівчину жорстоким тортурам.

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Після довготривалих катувань Варвара прокинулася наступного ранку без жодної рани на тілі. Розлютившись, імператор Максиміліан наказав її батькові вбити дочку мечем. Відтак, великомучениця Варвара, не зрікшись своїх переконань, померла від руки колись люблячого батька.

Привітання з Днем Святої Варвари у прозі

Вітаю з Днем святої Варвари і від душі бажаю міцної віри і благих діянь, вірних цілей і світлої надії, чистої любові й щирої поваги, доброї допомоги небес і справжнього щастя життя.

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У День святої Варвари прийміть щирі побажання благополуччя. Нехай її ім'я, як символ мужності і віри, оберігає Вас, а краса нашого світу, так улюблена нею, привносить цю красу в душу, радує своєю чистотою і яскравими фарбами.



З Днем ангела Варвари – привітання у прозі

Вітаю з Днем Варвари і від душі бажаю благополуччя в житті і достатку, здоров'я тобі і твоїй родині, щирої віри та доброї надії, сміливості серця і доброти душі. Нехай Свята Варвара буде прикладом рішучості, честі і свободи, нехай у тебе завжди все виходить без будь-яких сумнівів, забобонів і втрат.

Привітання з Днем Святої Варвари у віршах

Твоє ім’я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

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Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!



Привітання з Днем ангела Варвари – вітання у віршах

Ангел вдoма в тебе був,

Тoж мoлитву твoю чув,

І на твoї іменини,

Вже дарує щoхвилини:

Пуд здoрoв’я і пуд віри,

Кілограмів стo надії,

Фунтів мільйон любoві,

І кoхання не на слoві,

А каратів так відерце,

Радoсті у ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І дoбра у вашу вдачу!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.