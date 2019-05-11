День матері: привітання для найдорожчих
День матері в Україні щороку святкують на другу неділю травня. У 2019 році цей день припадає на 12 травня. Не забудьте привітати маму зі святом! У нашому матеріалі ви знайдете привітання до дня матері у віршах та прозі.
Пам'ятайте, що найважливіше для мами – ваша увага і турбота. Проведіть День матері у сімейному колі, без зайвих турбот і проблем, це буде найкращим подарунком.
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Привітання з Днем матері у віршах
Казати зайвих слів не буду,
Мені дала ти мир, життя.
З днем матері тебе вітаю,
Моя матуся дорога.
Твоє терпіння славлю в свято,
Добро у сонячній душі,
Здорова будь, моя рідненька,
Я всім завдячую тобі.
Нехай не плачуть твої очі,
Ночей не буде хай без сну,
Я хочу бачити, кохана,
Лиш посмішку твою ясну.
***
Тебе, рідненька, раді привітати
В святкові та буденні дні,
Бо ти для нас єдина, мамо,
І кращої немає на землі.
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб всіх на століття могла запросити!
***
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багатоВ цей
травневий ранок,
У велике свято!
Привітання з Днем матері 2019
В День Матері бажаю
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров’я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
***
Xай молодість Твоя ще довго квітне,
Нехай усмішка сяє на вустах.
І лиш хороше, лагідне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.
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***
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрі слова,
Вам, мамо, ніколи, спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи
І ще до 100 років Ви для нас жили!
***
Ніхто любити так не вміє,
Ніхто так словом не зігріє,
Ніхто не зможе так чекати,
Як рідненька наша Мати.
***
В День матері тобі бажаю
Сили і терпіння,
Хай дарує позитив
Непросте створіння.
Хай маленькі рученята
Ніжно обіймають,
Посмішки і поцілунки
Болі всі стирають.
Хай окутає любов
Неземним туманом,
З гордістю носи свій титул,
Ти — прекрасна мама.
***
Наша люба і мила – ти найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб зорі та сонце дарували тепло,
Щоб завжди здоров’я в тебе було.
Щоб печалі не знала, ми просимо в долі,
Радості й добра тобі, сонце, доволі.
Бо людині небагато треба –
Сімейного затишку та синього неба.
***
Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх жінок – найкраща.
З дітьми строга будь, й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А для нас всіх – тільки ніжна.
***
І сняться часто зорі голубі
І мама на порозі біля хати.
За все, що маю, мамо, дякую Тобі!
За все, що маю і що буду мати!
***
Матусю,
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська і повага!
***
Спасибі за ласку, за щире тепло,
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!
***
Я Тебе вітаю із великим святом.
Я Тобі бажаю радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба,
І троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,
Дорога матусю – будь завжди щаслива.
Привітання з Днем матері у прозі
Улюблена матуся, від усього серця вітаю тебе з Днем матері. Хай щастя супроводжує тебе завжди. Залишайся такою ж доброю, мудрою і розуміючою, я тебе дуже люблю. Немає в світі людини дорожчої і ближчої, ніж мама, і я не втомлюся ніколи дякувати тобі за те, що ти зробила для мене. Зі святом, дорога!
***
Рідну, дорогу мамусю вітаємо з днем Матері. Хай кожен твій новий день буде чудовий, прекрасний і неповторний, нехай тебе оточують найдорожчі серцю люди. Бажаємо залишатися такою ж красивою, молодою, веселою, активною. Ти найкраща на світі, ми тебе дуже любимо.
Привітання з Днем мами 2019
Мила матуся!
Я від усієї душі вітаю тебе з Днем матері і хочу сказати, що ти найтурботливіша, найніжніша і найуважніша! Я бажаю тобі довгих років, щастя і нев'янучої краси, і повір мені, так і буде, адже ти в мене найкраща мама на всьому білому світі!
***
У День матері, я хочу сказати спасибі своїй мамі, яка не тільки подарувала мені життя, але і навчила цінувати його, дивитися на світ відкрито і привітно, боротися за своє щастя і ніколи не сумувати! Дорога моя мамо! Ти для мене – приклад справжньої жінки! Я бажаю тобі безмежного щастя і любові!
***
Мамусю! Прийми мої вітання в День матері. У мене не вистачає ніжних слів, щоб виразити всю свою любов до тебе. Ти найближча і найдорожча людина для мене, яка завжди підтримає у важку хвилину і розділить радість. Я хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя та успіхів у справах!
***
Улюблена моя матуся!
Сьогодні – твоє свято. Я хочу обійняти тебе міцно і привітати з Днем матері! Я бажаю тобі завжди залишатися такою ж красивою і щасливою, як сьогодні! Нехай посмішка яскравими зірочками сяє в твоїх очах, а заповітні бажання виконуються, немов за помахом чарівної палички!
***
Дорога хрещена, від усієї душі хочу привітати Вас з Днем матері. Ви стали для мене другою мамою, спасибі Вам за це. Залишайтеся такою ж доброю, красивою, люблячою, мудрою. Не знайте ніколи горя, нехай тільки щастя і радість Вас супроводжує. Зі святом!
LifeStyle 24 вітає всіх матерів зі святом! Будьте щасливі і здорові!