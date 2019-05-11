День матері: привітання для найдорожчих

День матері в Україні щороку святкують на другу неділю травня. У 2019 році цей день припадає на 12 травня. Не забудьте привітати маму зі святом! У нашому матеріалі ви знайдете привітання до дня матері у віршах та прозі.

Пам'ятайте, що найважливіше для мами – ваша увага і турбота. Проведіть День матері у сімейному колі, без зайвих турбот і проблем, це буде найкращим подарунком.

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Привітання з Днем матері у віршах

Казати зайвих слів не буду,

Мені дала ти мир, життя.

З днем матері тебе вітаю,

Моя матуся дорога.

Твоє терпіння славлю в свято,

Добро у сонячній душі,

Здорова будь, моя рідненька,

Я всім завдячую тобі.

Нехай не плачуть твої очі,

Ночей не буде хай без сну,

Я хочу бачити, кохана,

Лиш посмішку твою ясну.

***

Тебе, рідненька, раді привітати

В святкові та буденні дні,

Бо ти для нас єдина, мамо,

І кращої немає на землі.

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,

Щоб всіх на століття могла запросити!

***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багатоВ цей

травневий ранок,

У велике свято!



Привітання з Днем матері 2019

В День Матері бажаю

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров’я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Xай молодість Твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

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***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи, спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи

І ще до 100 років Ви для нас жили!

***

Ніхто любити так не вміє,

Ніхто так словом не зігріє,

Ніхто не зможе так чекати,

Як рідненька наша Мати.

***

В День матері тобі бажаю

Сили і терпіння,

Хай дарує позитив

Непросте створіння.

Хай маленькі рученята

Ніжно обіймають,

Посмішки і поцілунки

Болі всі стирають.

Хай окутає любов

Неземним туманом,

З гордістю носи свій титул,

Ти — прекрасна мама.

***

Наша люба і мила – ти найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб зорі та сонце дарували тепло,

Щоб завжди здоров’я в тебе було.

Щоб печалі не знала, ми просимо в долі,

Радості й добра тобі, сонце, доволі.

Бо людині небагато треба –

Сімейного затишку та синього неба.

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь, й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для нас всіх – тільки ніжна.

***

І сняться часто зорі голубі

І мама на порозі біля хати.

За все, що маю, мамо, дякую Тобі!

За все, що маю і що буду мати!

***

Матусю,

Хай збудеться все, що Ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку Ти в житті прокладаєш.

Хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська і повага!

***

Спасибі за ласку, за щире тепло,

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

***

Я Тебе вітаю із великим святом.

Я Тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для Тебе.

Хай в житті Твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для Тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Привітання з Днем матері у прозі

Улюблена матуся, від усього серця вітаю тебе з Днем матері. Хай щастя супроводжує тебе завжди. Залишайся такою ж доброю, мудрою і розуміючою, я тебе дуже люблю. Немає в світі людини дорожчої і ближчої, ніж мама, і я не втомлюся ніколи дякувати тобі за те, що ти зробила для мене. Зі святом, дорога!

***

Рідну, дорогу мамусю вітаємо з днем Матері. Хай кожен твій новий день буде чудовий, прекрасний і неповторний, нехай тебе оточують найдорожчі серцю люди. Бажаємо залишатися такою ж красивою, молодою, веселою, активною. Ти найкраща на світі, ми тебе дуже любимо.



Привітання з Днем мами 2019

Мила матуся!

Я від усієї душі вітаю тебе з Днем матері і хочу сказати, що ти найтурботливіша, найніжніша і найуважніша! Я бажаю тобі довгих років, щастя і нев'янучої краси, і повір мені, так і буде, адже ти в мене найкраща мама на всьому білому світі!

***

У День матері, я хочу сказати спасибі своїй мамі, яка не тільки подарувала мені життя, але і навчила цінувати його, дивитися на світ відкрито і привітно, боротися за своє щастя і ніколи не сумувати! Дорога моя мамо! Ти для мене – приклад справжньої жінки! Я бажаю тобі безмежного щастя і любові!

***

Мамусю! Прийми мої вітання в День матері. У мене не вистачає ніжних слів, щоб виразити всю свою любов до тебе. Ти найближча і найдорожча людина для мене, яка завжди підтримає у важку хвилину і розділить радість. Я хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя та успіхів у справах!

***

Улюблена моя матуся!

Сьогодні – твоє свято. Я хочу обійняти тебе міцно і привітати з Днем матері! Я бажаю тобі завжди залишатися такою ж красивою і щасливою, як сьогодні! Нехай посмішка яскравими зірочками сяє в твоїх очах, а заповітні бажання виконуються, немов за помахом чарівної палички!

***

Дорога хрещена, від усієї душі хочу привітати Вас з Днем матері. Ви стали для мене другою мамою, спасибі Вам за це. Залишайтеся такою ж доброю, красивою, люблячою, мудрою. Не знайте ніколи горя, нехай тільки щастя і радість Вас супроводжує. Зі святом!

LifeStyle 24 вітає всіх матерів зі святом! Будьте щасливі і здорові!