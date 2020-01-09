З днем народження, Кейт: як привітала герцогиню Кембриджську королівська сім'я

Дружина престолонаслідника принца Вільяма – Кейт Міддлтон – сьогодні святкує 38-й день народження. З такої нагоди представники королівських сімей привітали герцогиню зі святом у соціальних мережах.

Серед британських монархів зі словами привітань звернулись пресслужби таких сімей, як Єлизавети II і Філіпа, принца Чарльза і Камілли, принца Вільяма і самої Кейт, а також офіційний фотограф королівської сім'ї Кріс Джексон. Всі вони залишили на офіційних інстаграм-сторінках теплі слова привітань і промовисті фото іменинниці-герцогині Кембриджської.

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Що цікаво, день народження Кейт Міддлтон вирішили проігнорувати принц Гаррі та Меган Маркл, оскільки останній їхній допис розповідає про відсторонення від королівської сім'ї та заснування власного фонду.

Деталі про неочікувану заяву Меган Маркл та принца Гаррі читайте тут. А як на це відреагувала сама Єлизавета II – тут.

Варто додати, що подружжя Меган та Гаррі також вдруге проігнорувало святкування дня народження Кейт Міддлтон в Сандрингемі 5 січня після святої літургії. Герцоги Сассекські в той час перебували в Канаді і лише 7 січня повернулись у Велику Британію.

Як привітала Кейт Міддлтон з днем народження королівська сім'я:

Єлизавета II та Філіп (в інстаграмі – The Royal Family: "Бажаємо герцогині Кембриджській щасливого дня народження!"

Принц Чарльз та Камілла (в інстаграмі – Clarence House): "Бажаємо герцогині Кембриджській щасливого дня народження!"

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (в інстаграмі – Kensington Palace): "Дякуємо всім за всі ваші прекрасні повідомлення в день народження герцогині Кембриджської!"

Кріс Джексон (в інстаграмі – Chris Jackson): "Щасливо дня народження, герцогине Кембриджська!"