З днем народження, Кім Кардашян: як вітали зірку Instagram рідні та найкращі друзі

159 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Вчора, 21 жовтня, світська левиця Кім Кардашян відсвяткувала 39 років. У своєму інстаграмі зірка реаліті-шоу подякувала за всі привітання та задовольнила цікавість підписників, заявивши, що провела цей день у колі родини та найближчих друзів.

За словами Кім Кардашян в інстаграмі, найфантастичніший подарунок вона отримала від свого чоловіка. Каньє Вест пожертвував один мільйон доларів улюбленій благодійній організації Кім, яка допомагає здійснити тюремну реформу. На які ж привітання розщедрилося зіркове оточення улюблениці мільйонів?

Читайте також: Кім Кардашян – 39: секрети світового успіху американської зірки

Американський жіночий журнал Vogue підкреслив, що матері чотирьох дітей є чим пишатися в свої 39. Серед численних досягнень Кім глянець відзначив чарівну родину, відоме телешоу, початок юридичної кар'єри та любов аудиторії за постійну працю над собою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

 

Мати Кім Кардашян Кріс Дженнер опублікувала в своєму інстаграмі дитяче фото зірки, доповнивши його зворушливим текстом. "З днем народження, моя прекрасна донька. Ти сила природи. Ти неймовірна донька, мама, дружина, подруга і сестра. Спасибі за те, що освічуєш своїм яскравим світлом всіх, кого любиш. Ти добра, щедра і співчутлива, і я так пишаюся дивовижною жінкою, в яку ти перетворилася".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner)

 

Найстарша із сестер Кардашян Кортні теж поділилася зі світом архівним фото зі своєю молодшою сестрою.

 

У той час сестра Кім Кайлі Дженнер відзначила Кім за турботу, підтримку, увагу та любов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Читайте також: Інтимні відео, плагіат лого і надто еротичні фото: 6 найгучніших скандалів з Кім Кардашян

А сестра Хлої Кардашян зізналася: "Ти вмієш освічувати шлях іншим людям. У тебе завжди була якась особлива енергія, внутрішній магнетизм. Тобі вдається надихати інших людей і допомагати їм ставати найкращою версією себе".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Американська фотомодель Періс Гілтон, у якої Кім свого часу була асистенткою, теж долучилася до привітань, хоч і не таких красномовних. "З Днем народження, Кім Кардашян! Посилаю тобі багато любові в твій особливий день, приголомшлива імениннице", – написала Періс під спільним фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Канадська модель Вінні Гарлоу назвала Кім живою легендою та подякувала за життєві та бізнес-поради, які стали для неї своєрідним благословенням. Вінні Гарлоу згадала й про перше знайомство, коли Кім випадково зателефонувала їй. Колись ще 16-річна шанувальниця зараз має спільну колекцію косметики із своїм кумиром – KKW x WINNIE Collab.

 

 

blog_ava
Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
сьогодні
5559
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Кім Кардашян Зіркові дні народження Періс Гілтон Хлої Кардашян Кортні Кардашян Кайлі Дженнер Каньє Вест Вінні Гарлоу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
сьогодні 17:03 Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 5559
Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
сьогодні 16:02 Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
Олена Левчук 4096
Осінні фотосесії українських зірок, які підкорили мережу
сьогодні 09:21 Осінні фотосесії українських зірок, які підкорили мережу
Юлія Михайлова 2419
Кім Кардашян – 39: секрети світового успіху американської зірки
21 жовтня 16:48 Кім Кардашян – 39: секрети світового успіху американської зірки
Юлія Михайлова 2265
Жіночі костюми на Геловін-2019: оригінальні та моторошні образи
21 жовтня 16:23 Жіночі костюми на Геловін-2019: оригінальні та моторошні образи
Квітослава Туз 391
Новини
Більше новин
Залиште відгук