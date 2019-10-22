З днем народження, Кім Кардашян: як вітали зірку Instagram рідні та найкращі друзі

Вчора, 21 жовтня, світська левиця Кім Кардашян відсвяткувала 39 років. У своєму інстаграмі зірка реаліті-шоу подякувала за всі привітання та задовольнила цікавість підписників, заявивши, що провела цей день у колі родини та найближчих друзів.

За словами Кім Кардашян в інстаграмі, найфантастичніший подарунок вона отримала від свого чоловіка. Каньє Вест пожертвував один мільйон доларів улюбленій благодійній організації Кім, яка допомагає здійснити тюремну реформу. На які ж привітання розщедрилося зіркове оточення улюблениці мільйонів?

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Американський жіночий журнал Vogue підкреслив, що матері чотирьох дітей є чим пишатися в свої 39. Серед численних досягнень Кім глянець відзначив чарівну родину, відоме телешоу, початок юридичної кар'єри та любов аудиторії за постійну працю над собою.

Мати Кім Кардашян Кріс Дженнер опублікувала в своєму інстаграмі дитяче фото зірки, доповнивши його зворушливим текстом. "З днем народження, моя прекрасна донька. Ти сила природи. Ти неймовірна донька, мама, дружина, подруга і сестра. Спасибі за те, що освічуєш своїм яскравим світлом всіх, кого любиш. Ти добра, щедра і співчутлива, і я так пишаюся дивовижною жінкою, в яку ти перетворилася".

Найстарша із сестер Кардашян Кортні теж поділилася зі світом архівним фото зі своєю молодшою сестрою.

У той час сестра Кім Кайлі Дженнер відзначила Кім за турботу, підтримку, увагу та любов.

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А сестра Хлої Кардашян зізналася: "Ти вмієш освічувати шлях іншим людям. У тебе завжди була якась особлива енергія, внутрішній магнетизм. Тобі вдається надихати інших людей і допомагати їм ставати найкращою версією себе".

Американська фотомодель Періс Гілтон, у якої Кім свого часу була асистенткою, теж долучилася до привітань, хоч і не таких красномовних. "З Днем народження, Кім Кардашян! Посилаю тобі багато любові в твій особливий день, приголомшлива імениннице", – написала Періс під спільним фото.

Канадська модель Вінні Гарлоу назвала Кім живою легендою та подякувала за життєві та бізнес-поради, які стали для неї своєрідним благословенням. Вінні Гарлоу згадала й про перше знайомство, коли Кім випадково зателефонувала їй. Колись ще 16-річна шанувальниця зараз має спільну колекцію косметики із своїм кумиром – KKW x WINNIE Collab.