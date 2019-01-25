Тетянин день: привітання у прозі та віршах
25 січня усі жінки під іменем Тетяна святкують свій День Ангела за українським церковним календарем. Пропонуємо тексти щирих привітань в Тетянин день у віршах українською мовою, які можна написати в смс-повідомленнях, в соціальних мережах або ж привітати особисто.
Зберігайте собі найкращі привітання у прозі та віршах в День Ангела Тетяни, щоб привітати кожну дівчину та жінку, яка вам є близькою.
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Привітання з днем Ангела Тетяни у прозі
Люба Тетянко! Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко. Та щоб усі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято.
***
Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.
***
День ангела є не у кожної людини. Ти щаслива, в тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей крилатий малюк завжди був поруч, як і всі ми, твої друзі.
Привітання з днем Ангела Тетяни у віршах
Що нам відомо про Тетяну
Про цю дівчину, про кохану?
А те, що всіх студентів вона знає
І їх завжди оберігає!
За благородну, за Тетяну
Бокал підняти я вже встану,
За молодість її душі
Сьогодні вип'ю від душі!
***
В День Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Немає у світі такої людини,
Щоб очі блистіли як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяна, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип'ємо вина.
***
Цвіти, моя доню, цвіти,
Хай Ангел хоронить від злого,
Для тебе відкриті світи
Молися Всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху.
Стежинку свою віднайди
І плач завжди тільки від сміху!
З днем ангела!
***
У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці поселилось,
І все хороше враз здійснилось.
***
Нехай в День Ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
З днем Тетяни ми Вас вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралося Вас щастя,
Щоб оминали всі ненастя.
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішили,
З кожним днем тільки гарнішали.
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди Ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Мою Тетяну білосніжку
Цілую нині ніжно в щічку.
Нехай здійсняться всі бажання
Мої найкращі привітання!
***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
З днем ангела щиро вітаю,
Щастя, здоров'я Тетяні бажаю,
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.
Нехай тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай тебе радість завжди зустрічає,
Нехай тебе любить хто милий душі,
Цього я бажаю тобі від душі.
***
Твоє ім'я – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І Ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Щоб здоров'я, Тетяно, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Нехай в День Ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Тетяна, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажати сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
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